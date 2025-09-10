珍惜生命｜西營盤18歲港大內地女生墮樓亡　生前疑中假冒官員詐騙

西環西營盤發生墮樓案。今日（10日）凌晨1時半左右，警員巡經干諾道西162至164A號昌寧大廈期間，發現一名女子倒臥對開路面，懷疑對方從高處墮下，於是通知上峰及通知消防救護員。女事主昏迷被送往瑪麗醫院搶救，其後被證實死亡。



警方經初步調查證實死者姓黃18歲，是上址住戶，相信由單位墮下，現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。



現場所見，遺下一隻斷開3截的手錶。（陳永武攝）

據了解，黃女來自內地，持護照留港，是香港大學學生。較早前她誤墮假冒官員電話騙案，招致損失。

香港大學回覆《香港01》查詢表示，港大對有同學離世深感痛心，並已與該同學家屬聯繫，將全力提供所需協助。港大強調珍視每一位同學，學生發展及資源中心亦會為有需要的同學提供適當輔導及支援。至於校方會為入讀港大的學生提供什麼防騙資訊，或該校有多少學生曾墮入騙案，港大則未有回應。

現場是干諾道西162至164A號昌寧大廈。（陳永武攝）

現場是干諾道西162至164A號昌寧大廈。（陳永武攝）

現場是干諾道西162至164A號昌寧大廈。（陳永武攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288