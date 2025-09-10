有片︱西貢水警基地漁護署船加油時起火釀2傷　船尾噴火傳爆炸聲

今日（10日）上午11時48分，位於西貢對面海華容路的水警東分區基地有屬於漁護署的船隻起火，並傳出爆炸聲。船上兩名漁護署男職員受傷，當中一人面及手腳約兩成皮膚燒傷。由讀者提供的片段可見，一艘白色船的船尾冒出熊熊火光，濃濃黑煙籠罩船身；一條火線亦伸出船尾。



消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，於13分鐘後將火救熄。據知，當時船上有3名漁護署職員，其中兩人分別燒傷及擦傷，分別送到伊利沙伯醫院及將軍澳醫院治理。漁護署表示，涉事巡邏船是在西貢水警基地加油期間突然起火。



漁護署男職員面及手腳約兩成皮膚燒傷，送往伊利沙伯醫院治理。（黃學潤攝）

另一男傷者由救護車送到將軍澳醫院。

警方表示，今日（10日）上午11時51分，一艘停泊在西貢水警東分區基地對開一浮橋外的船隻懷疑起火。人員接報到場，消防將火救熄。經初步調查，相信船隻在上址加油期間意外起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，起火原因仍然調查中。

兩名漁護署男職員受傷，其中68歲男船長手及面二級燒傷，另一名33歲男船員則腳傷。兩人清醒被送往伊利沙伯醫院及將軍澳醫院治理。

現場有釣魚人士目擊經過，表示釣魚之際突然聽到「嘭」聲爆炸聲，繼而見到船尾起火，並有人從船艙衝出來。現場可見，該艘白色的船寫有漁農自然護理署的字樣，長約10米，停泊在水警基地的碼頭。火警中船尾焚毀，消防員正調查火警起因。

西貢水警基地有船隻起火，船尾火光熊熊。（讀者王先生提供）

漁護署回覆《香港01》查詢表示，今早11時許，該署一艘巡邏船隻於西貢水警基地加油期間突然起火，船火由消防人員救熄。船上兩名漁護署人員分別頭、手及腳部燒傷，清醒送院治理。該署已派員到醫院跟進受傷同事情況，並提供適切協助。船隻起火原因有待調查。

