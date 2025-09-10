淺水灣道停電｜港燈：調派大型發電車改善供電　正鋪設臨時電纜

港島淺水灣昨日（9日）發生停電事故，香港電燈（港燈）的11千伏高壓電纜線路，懷疑被第三方工程意外損壞，影響淺水灣道數個變電站，附近約230多名客戶的電力供應受到影響。



港燈昨日已派出多部流動發電車為受影響用戶臨時供電。惟今日（10日）較早時間，部分流動發電車因負荷過高，出現電力供應不穩。港燈已調派發電功率更大的大型臨時發電車到場支援，中午前已改善電力不穩的情況，並展開鋪設臨時電纜的工程，務求盡快以臨時電纜取代流動發電車，為客戶提供相對穩定的臨時電力供應。



淺水灣道電力故障，影響逾200户，港燈派員搶修，同時派出流動發電車到場支援。（陳浩然攝）

《香港01》昨日接獲消息，指淺水灣道23號「聚豪居」一帶有電力故障。現場消息指，淺水灣道一個地盤當時正進行工程，有工人疑使用機器鑽洞至近3米深時，懷疑觸及高壓電纜致其損壞，影響數個變電站，導致附近淺水灣道19至27號一帶停電。

港燈昨表示，事發後調派工程人員到場搶修，並派出多部流動發電車到場支援。經工程人員全力搶修，港燈於傍晚5時42分，開始陸續向受影響客戶提供臨時電力供應。截至晚上7時30分，已成功為大部分受事件影響的客戶恢復臨時供電，並繼續為餘下的少數受影響客戶接駁臨時電力。港燈向受今次事件影響的客戶致歉，並會調查今次事故原因。

惟至今日（10日）較早時間，部分流動發電車因負荷過高，出現電力供應不穩的情況。港燈表示，經嘗試後，已克服現場比較狹窄的環境，調派發電功率更大的大型臨時發電車到場支援，中午前已改善電力不穩的情況。

兩條11千伏高壓電纜損毀 港燈研長遠修復方案

同時，港燈已展開鋪設臨時電纜的工程，務求盡快以臨時電纜取代流動發電車，為客戶提供相對穩定的臨時電力供應。至於昨日懷疑被第三方工程意外損壞的兩條港燈11千伏高壓電纜，港燈正研究長遠的修復方案，期望可以盡快恢復向受影響客戶，恢復正常電力供應。

