粉嶺電工觸電亡｜死者沒接電話始被揭暈倒　妻及2年幼子女失依靠

今日（12日）上午10時53分，一名45歲電工在粉嶺和睦路2號一間小學維修冷氣時，倒臥在水塔機及牆身之間，旁邊有電線，懷疑觸電昏迷，送往北區醫院搶救後不治。警方列工業意外跟進。工權會在醫院接觸死者家屬，得知死者為自僱人士，今早獨自工作，懷疑在約9時許觸電暈倒，因沒接聽家人電話，家人擔心其安全遂聯絡他人查看，才揭發事件。死者為家中經濟支柱，遺下6歲女兒及4歲兒子，而太太沒有工作，家庭頓失所依，工權會希望社會各界伸出援手。



工權會總幹事蕭倩文。（黃學潤攝）

工權會總幹事蕭倩文在北區醫院受訪時指，經初步了解，事主為一名45歲有牌電工，是維修公司的老闆。今早事主接獲學校通知後，前往學校維修冷氣機。據知當時事主正在檢查冷氣機何處故障，其間疑觸電暈倒。蕭倩文續指，今早事主的家人多次致電但無人接聽，發覺不妥，遂叫人前往查看，始發現他已在學校暈倒一段時間，送院後不治。

蕭倩文透露，死者是家中唯一的經濟支柱，與太太育有6歲女兒及4歲兒子，現時太太沒有工作。蕭指，死者雖是維修公司老闆，但經濟壓力不輕，也要租住地方。由於他是自僱人士，無法購買勞工保險，故意外發生後，家人將面臨經濟壓力，工權會呼籲社會各界向其家庭伸出援手。

蕭倩文提醒工友，如要進行帶電維修工作時，務必先切斷電源，並佩戴絕緣手套及使用絕緣地墊，確保工作環境安全。她強調，應盡量安排兩名或以上工人一同工作，以便在意外發生時可互相照應。蕭倩文希望勞工處及機電工程署可以盡快調查意外原因。

操場上一台水塔被圍封。（黃學潤攝）

警方經調查後稱，死者姓張45歲。警方接獲事主的同事報案，指曾致電事主沒接電，趕到學校查看後，發現事主在工作期間懷疑觸電暈倒。人員到場發現事主倒臥操場，昏迷被送往北區醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查相信，事主進行維修冷氣工作期間懷疑意外觸電暈倒。案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。據悉，死者沒有表面傷痕。

勞工處表示，現正調查上水發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

而學校一名書記在場稱，今早召來工人做維修工程，其間發生工業意外，事主已送院，校方已通知相關部門，進一步資料有待了解。

警方圍封現場。（黃學潤攝）