6男女偷信用卡到商場購物轉售圖利被捕　涉15宗案騙取25萬元

沙田警區自7月起發現有犯罪集團利用偷來的信用卡，到區內一大型商場購買貴價貨物並轉售圖利。人員鎖定集團主腦及成員身份，其中3人到銅鑼灣商場重施故技時斷正被捕，集團另3人其後亦先後落網。警方指，部分被捕人士有三合會背景。調查相信被捕人士牽涉合共15宗同類案件，正調查集團從何處偷取信用卡。



警方檢獲與案有關證物。（林澤鋒攝）

沙田警區重案組第一隊偵緝督察江杏宜交代案情指，警方成功搗破一個搵快錢犯罪集團，在過去3日共拘捕5男1女，包括4名本地男子、1名持雙程證男子及1名本地女童，年齡介乎15至44歲，被捕人士現正被扣留調查，部份人有三合會背景。他們分別干犯15宗「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」、「處理贓物」及「藏毒」罪被捕。

今年7月起，沙田警區刑事部留意到有犯罪集團利用偷來的信用卡，在沙田區一個大型商場購物，再將買回來的貨物轉售圖利。警方於是展開調查，翻查商場、店舖及政府「銳眼」計劃的大量閉路電視片段作出分析，成功鎖定該集團的主腦及活躍成員。

人員在本周四（11日）晚上6時許採取行動，當集團成員一行三人，嘗試再在銅鑼灣一個商場重施故技時，被警方當場拘捕，3名本地男子（25至35歲）涉嫌盜竊、以欺騙手段取得財產、處理贓物及藏毒罪。警方在其中一個人身上撿獲一張偷來的信用卡及少量依托咪酯毒品。另外，亦在他們身上檢獲合共港幣9364元現金。警方其後繼續採取拘捕行動，一連三日分別再拘捕2男1女（15至44歲），涉嫌以欺騙手段取得財產。

6名被捕人士牽涉在沙田區7月至8月期間、共13單同類型案件，經過進一步調查後，發現其中一個人更加牽涉深水埗區另一宗同類案件。所有案件的財物總損失共約25萬元。

警方重申，「盜竊」及「處理贓物」為嚴重罪行。根據210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，「盜竊」罪最高刑罰為監禁10年，而「處理贓物」罪最高刑罰為監禁14年，市民切勿以身試法。

警方指，打擊詐騙及搵快錢罪行，以及打擊犯罪集團的收入來源，一直是警務處處長首要行動目標之一。警方會持續採取主動的執法行動，打擊相關罪行。警方亦想提醒商戶需要提防不法之徒偷信用卡或以假信用卡購物，商戶應該提高警覺，核實信用卡持有人身份。如有懷疑應即與警方聯絡。