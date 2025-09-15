觀塘繞道兩司機撞車疑落地理論　的士從後直撞　的士司機送院亡

觀塘發生嚴重車禍。周日（14日）晚上11時左右，據報一輛的士與兩輛私家車，於觀塘繞道往油塘方向行駛，途至觀塘碼頭對開時發生意外，3輛車相撞，其中兩輛私家車於車禍後橫亙路中，而的士則撞向快線右邊石壆。72歲的士男司機昏迷被困，獲救後由救護車送院，惟延至周一（15日）凌晨證實不治。



現場消息稱，事故疑因一輛瑪莎拉蒂及一輛日本私家車，於中線發生碰撞，損毀輕微。兩司機落車理論，尾隨的士收掣不及直撞，釀成1死6傷嚴重意外。警方正調查車禍起因。



兩輛私家車橫亙路中。

周日晚上約11時05分，一名41歲姓劉男子駕駛一輛私家車沿觀塘繞道往油塘方向行駛，據報與另一輛由一名43歲姓周男子駕駛的私家車相撞。兩名司機下車查看及理論時，一名72歲姓張男子駕駛的一輛的士駛至，懷疑收掣不及撞向兩輛私家車。據悉，兩名私家車司機當時受波及，被撞至倒地。

消防及救護員趕至現場，發現該名的士司機全身多處嚴重受傷，陷入昏迷，設法將其救出，隨後將他急送觀塘聯合醫院治理，救護員須為他進行心外壓，惟延至周一凌晨零時14分被證實死亡。

一名43歲姓林的士男乘客、兩輛私家車上分別41歲及43歲的男司機、兩輛私家車上的兩名女乘客及一名男乘客，年齡介乎4至45歲（姓鐘及姓劉），則分別面、肩、手及腿部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。一名3歲私家車女乘客沒有受傷，無須送院。

涉事的士撞向右邊石壆，司機昏迷。

意外發生後，的士車頭撞至儼如廢鐵；而兩輛私家車則車尾位置損毀較為嚴重。由於收報時有大量傷者，消防處流動醫療車亦奉召趕至現場參與營救。警方正調查車禍起因。受車禍影響，觀塘繞道往油塘方向一度封閉部分行車線，僅慢線可行駛，上址交通曾嚴重擠塞。

警方表示，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36661 0264與調查人員聯絡。

觀塘繞道三車相撞，的士司機昏迷。（網上圖片)

的士司機送院時昏迷，須進行心外壓。（李家傑攝)

其中一輛私家車上的男司機、女乘客及一名女童，由救護車送院。(李家傑攝)

一名女傷者由救護車送院。(李家傑攝)