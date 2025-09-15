觀塘繞道兩車碰撞後疑落地理論　尾隨的士收掣不及撞尾司機送院亡

觀塘發生嚴重車禍。周日（14日）晚上11時左右，據報一輛的士與兩輛私家車，於觀塘繞道往油塘方向行駛，途至觀塘碼頭對開時發生意外，3輛車相撞，其中兩輛私家車於車禍後橫亙路中，而的士則撞向快線右邊石壆，司機昏迷被困，獲救後由救護車送院，惟延至周一（15日）凌晨證實不治。



現場消息稱，事故疑因兩輛私家車在中線發生輕微意外，兩司機原地落車理論，尾隨的士收掣不及直撞，釀成嚴重意外。警方正調查車禍起因。



兩輛私家車橫亙路中。

+ 4

消防及救護員趕至現場，發現的士司機陷入昏迷，設法將其救出，隨後將他急送觀塘聯合醫院治理，救護員須為他進行心外壓，惟延至周一凌晨零時左右證實不治。

此外，的士上一名男乘客受輕傷；兩輛私家車分別有兩名男司機、兩名女乘客、一名男童及一名女童，除了女童無恙，其餘人士亦分別受傷幸清醒，由救護員即場治理，隨後送院。

現場消息稱，當時有一輛瑪莎拉蒂及一輛日本私家車，於中線發生碰撞，損毀輕微。惟兩車司機原地落車理論，未幾涉事的士駛至收掣不及，釀成嚴重意外。據悉，兩名司機當時亦受到波及，被撞至倒地。

涉事的士撞向右邊石壆，司機昏迷。

意外發生後，的士車頭撞至儼如廢鐵；而兩輛私家車則車尾位置損毀較為嚴重。由於收報時有大量傷者，消防處流動醫療車亦奉召趕至現場參與營救。警方正調查車禍起因。受車禍影響，觀塘繞道往油塘方向僅開放慢線行駛，上址交通嚴重擠塞。

觀塘繞道三車相撞，的士司機昏迷。（網上圖片)

的士司機送院時昏迷，須進行心外壓。（李家傑攝)

其中一輛私家車上的男司機、女乘客及一名女童，由救護車送院。(李家傑攝)

一名女傷者由救護車送院。(李家傑攝)