觀塘道奪命車禍｜27歲鐵騎士新婚一個月　來港定居任外賣員

觀塘道近坪石邨昨晚發生致命車禍，27歲巴基斯坦籍鐵騎士疑切線時撞到一輛九巴，繼而遭尾隨另一輛九巴輾過，傷重不治。死者胞妹表示，哥哥在巴基斯坦開車十多年，結婚不足一個月，正式來港定居任職外賣員維生，家人正向警方及巴士公司了解事件經過。



電單車翻倒路邊，大量雜物四散一地，包括染血紙巾及紗布等。（羅日昇攝）

事發於昨日（14日）晚上約8時38分，一名27歲巴基斯坦籍男子，駕駛一輛電單車沿觀塘道往觀塘方向行駛，當駛至近坪石邨時，據報與一輛由一名56歲男子駕駛、沿觀塘道東行的巴士相撞。該名電單車司機據報跌倒地上，其後被一輛由一名58歲男子駕駛，沿觀塘道東行的巴士輾過。該名電單車司機全身多處嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於晚上9時12分被證實死亡。

死者胞妹表示，哥哥結婚不足一個月，在巴基斯坦「揸開車，都揸咗十幾年」，過去一兩年不時來港探親，婚後正式來港定居，任職外賣員維生。家人積極與警方及巴士公司聯絡，了解事件經過。死者叔叔指家人正忙於辦理後事，形容死者「好老實」。

據了解，一輛九巴與電單車分別沿觀塘道2線及1線往東行駛，當駛至坪石邨對開時，電單車司機疑由1線切入2線，撞到九巴左邊車頭，再向右翻側倒地，遭另一輛九巴輾過。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-0277與調查人員聯絡。

兩輛巴士與一輛電單車於坪石邨對開發生意外，其中一輛涉事巴士車頭泵把飛脫。（羅日昇攝）

有巴士車長在場協助調查。(羅日昇攝）