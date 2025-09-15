粉嶺校園欺凌．有片｜男學生遭4同窗包圍　狂摑8巴打完左面打右面

粉嶺懷疑發生校園欺凌案。《香港01》獲得讀者提供影片，可見一名男學生被另外3男1女學生包圍、質問及指罵，言談間疑涉及該男生與拍片者的糾紛，其間該男生至少被掌摑8巴，當中主要由一名戴眼鏡男生落手，更慫恿女同學「打佢踢佢」。據了解，涉事學生有4人來自粉嶺一間中學、1人則於上水就讀；事發地點則為皇后山商場後樓梯。《香港01》正向教育局查詢事件。



一名男學生被2男1女學生包圍，另有一名學生拍片。（讀者提供影片截圖）

片段長約5分20秒，由其中一名涉事男學生拍攝，對話中相信涉及他與捱打男生的私人糾紛。片中可見，除了拍片者外，一名男學生被另外2男1女學生包圍。除了其中一名男生身穿灰褲，其餘均為藍色校服。

當中主要由一名戴眼鏡男生「主持」大局及落手，先連摑事主兩下稱：「我嗌咗佢叫佢唔好同你玩啦‥‥‥係唔X係呀！」灰褲男則指：「你應承唔到就唔好X做啦，係咪呀？」眼鏡男又一度手指向拍片者，然後質問事主：「知唔知佢咩背景呀？呢度唔係大陸呀知唔X知呀？」接着問拍片者：「錄緊係咪呀？」同場少女則向鏡頭竊笑。

數人又曾懷疑以普通話對答，眼鏡男一度手指向拍片者，然後質問事主：「？」他着事主望鏡頭後，又再打對方一巴，「你覺得夠喇？恰咗人成個學期已經，喺度笑X人哋，知唔知點解要錄影呀？」拍片者其後與事主爭論，並稱：「你鬧我阿媽做雞、鬧我阿嫲食狗糧」，事主其後否認。

同場女學生在眼鏡男慫恿下，亦一度出手掌摑、扯頭髮及腳踢。（讀者提供影片截圖）

未幾，眼鏡男一度手持雪糕筒，又曾向地上吐口水，少女則嘲諷「好痛呀」，其後他慫恿女方出手打及出腳踢，用普通話稱：「我已經打過啦，到你呀，踢佢啦！」少女隨即上前向事主掌摑一巴，然後扯其頭髮及起腳踢，並爆粗「X你老母！」

在場人士向事主稱：「你點呀你想？」然後要求他道歉，事主雖一度上前鞠躬，惟有人稱「對唔住有X用咩？有心理陰影呀！」

灰褲男其後稱不想打架，事主反駁「咁你又打」，隨即再被眼鏡男掌摑，他掩面後被喝令放低手。其後雙方一度又再爭論，眼鏡男再出手連摑事主兩巴，灰褲男指「唔好打喇，打到紅晒。」惟眼鏡男轉摑左面，聲稱：「呢邊都打埋囉咁！」片末，灰褲男向事主搭膊頭稱：「總之以後都唔會搞你啦。」