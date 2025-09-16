內地漢南丫島行山失蹤2日　向同事稱迷路及手機無電　救援續進行

南丫島發生行山失蹤事件。警方於昨日（15日）下午1時許接獲報案，報案人表示，其一名52歲姓鄭的內地男同事，前日（14日）前往南丫島行山後失聯，至昨午仍然未回酒店，擔心其安危於是報案求助。



大批救援人員，包括消防、救護、民安隊、警察等，接獲通知後趕到南丫島發電廠對開集合，並登山搜索；飛行服務隊直升機則在上空盤旋協助搜尋失蹤人士。惟至今日（16日）下午3時許，仍然未有失蹤人士蹤影。



消防員前往南丫島搜索。（警方提供）

據了解，失蹤鄭姓男子於上周六（13日）來港公幹，居於觀塘一間酒店，原定19日離港。前日（14日）上午7時，他在酒店向報案人稱會前往南丫島行山，惟同日下午4及6時許，鄭男兩度透過電話聯絡另一名同事，指自己在南丫島山上迷途，手提電話亦快將無電，同事曾問是否要報警，但鄭男拒絕，惟此後鄭男便下落不明。

該名同事翌日（15日）與報案人商量，確認鄭男沒有回酒店後，決定報警求助。多個部門報案後，追查鄭男的下落，調查發現其手機信號在洪聖爺灣沙灘及南丫島發電站一帶，亦有沙灘救生員留意到14日傍晚曾見過疑似鄭男的男子，往索罟灣走去。另外，鄭男失蹤當日中午亦曾向家人傳送在模達灣及菱角山一帶的照片。