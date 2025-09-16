紅磡Tesla遇警截搜出毒品　穿拖鞋司機逃跑失手　涉毒駕被捕

紅磡有「毒品快餐車」被截獲，男司機被捕。



周二（16日）凌晨零時許，警方西九龍總區交通部人員，於佛光街與常樂街交界發現一輛Tesla電動私家車有可疑，於是將其截停。車內一名年約30歲、穿拖鞋的男司機落車受查。

警犬到場搜查涉案車輛，於車內發現少量毒品。(李家傑攝)

據了解，警員初步覺得有可疑，於是向上峰提出增援。然而，有人聞警員「增援」後，竟立拔足逃跑，惟隨即遭制服，再鎖上手銬。警員在附近坑渠發現一包懷疑毒品，相信有人逃跑時隨手丟棄。

警員隨後通知警犬隊人員到場，警犬在車上搜索後，於車內「手抌」位再起獲兩小包懷疑毒品。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」將涉事司機拘捕，蒙頭帶署扣查。

警方指，被捕男子28歲姓林，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。案件中檢獲的毒品為懷疑「冰」毒，總市值仍在點算中。

警方經調查後稱，西九龍總區交通部人員巡邏期間發現涉事車輛形跡可疑，遂上前截查。姓林司機（28歲）在接受調查期間企圖逃去，並將懷疑毒品掉入坑渠，其後被人員制服。

人員在車上及附近坑渠內檢獲少量懷疑「冰」毒。經初步調查，林涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。案件中檢獲的毒品總市值仍在點算中。林亦因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。

穿拖鞋的男司機涉毒後駕駛被捕。(李家傑攝)