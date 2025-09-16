紅磡Tesla遇警截搜出毒品 穿拖鞋司機逃跑失手 涉毒駕被捕
撰文：凌逸德
出版：更新：
紅磡有「毒品快餐車」被截獲，男司機被捕。
周二（16日）凌晨零時許，警方西九龍總區交通部人員，於佛光街與常樂街交界發現一輛Tesla電動私家車有可疑，於是將其截停。車內一名年約30歲、穿拖鞋的男司機落車受查。
據了解，警員初步覺得有可疑，於是向上峰提出增援。然而，有人聞警員「增援」後，竟立拔足逃跑，惟隨即遭制服，再鎖上手銬。警員在附近坑渠發現一包懷疑毒品，相信有人逃跑時隨手丟棄。
警員隨後通知警犬隊人員到場，警犬在車上搜索後，於車內「手抌」位再起獲兩小包懷疑毒品。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」將涉事司機拘捕，蒙頭帶署扣查。
警方指，被捕男子28歲姓林，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。案件中檢獲的毒品為懷疑「冰」毒，總市值仍在點算中。
警方經調查後稱，西九龍總區交通部人員巡邏期間發現涉事車輛形跡可疑，遂上前截查。姓林司機（28歲）在接受調查期間企圖逃去，並將懷疑毒品掉入坑渠，其後被人員制服。
人員在車上及附近坑渠內檢獲少量懷疑「冰」毒。經初步調查，林涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。案件中檢獲的毒品總市值仍在點算中。林亦因未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。