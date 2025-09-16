假月餅出沒｜海關檢冒牌美心流心奶黃月餅拘2人　4大破綻辨真偽

隨住中秋節臨近，向來暢銷的中秋月餅再現冒牌貨。海關分別在內河船碼頭的貨櫃及兩間市面零售店舖，檢獲170盒懷疑冒牌月餅，包括「美心流心奶黃月餅」，拘捕兩名涉案人士。海關指今次的冒牌月餅仿真度高，但仍有4處破綻能助消費者辨別真偽，可留意月餅盒背面成分表、食用日期、防偽碼及月餅盒內的卡紙。



海關一共檢獲170盒懷疑冒牌月餅，以及超過3,700件的懷疑冒牌物品，包括服裝、配件、香水、中成藥、化妝品、護膚品等等，共拘捕2人，物品總值超過100萬元。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組調查主任何高節表示，隨住中秋節臨近，香港海關在8月27日至9月16日，採取特別執法行動，以打擊不法分子藉着佳節臨近而售賣懷疑冒牌物品的活動。行動至今，海關一共檢獲170盒懷疑冒牌月餅，以及超過3,700件的懷疑冒牌物品，包括服裝、配件、香水、中成藥、化妝品、護膚品等等，共拘捕2人，物品總值超過100萬元。

海關早前在屯門內河船碼頭海關驗貨場，抽查一個由內地抵港、報稱載有汽車零件的40呎貨櫃，檢獲約96盒懷疑冒牌月餅及約1,000件懷疑冒牌物品。根據初步調查顯示，此批懷疑冒牌月餅將會被轉口至海外地區。

另一方面，海關在市面巡查期間，亦發現有零售店舖售賣懷疑冒牌月餅。在商標持有人的協助下，海關人員採取特別執法行動，突擊搜查兩間零售店舖，共檢獲74盒懷疑冒牌的月餅以及約2700件懷疑冒牌物品。行動中，海關共拘捕兩名涉案人士，涉嫌侵犯《商品說明條例》。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

海關留意到，今次的冒牌月餅包裝盒外表仿真度頗高，售價為正貨價的八成左右，一般市民難以從包裝盒的外表去辨別真假。然而，不法分子要顧及製作成本，因此仍然有一些細節處理得比較粗糙。

海關提醒消費者注意數個特徵。月餅盒背面的中文成分有所不同，正貨的中文成分中，含有色素E160a以及色素E160b，而冒牌貨的中文成分只重複印上色素E160b。

另外，食用日期方面都有所不同，正貨並無2025年11月5日的批次，而冒牌貨方面的食用日期印上2025年11月5日。

至於月餅盒的下側，防偽碼掃描結果有所不同。正貨印有防偽碼，揭開表層之後使用手機掃描，會出現真品的標籤畫面，顯示日期及時間，亦都有防偽圖文碼，以及防偽碼，予公眾核對。冒牌貨亦印有防偽碼，但揭開表層掃描，會出現錯誤的畫面。

月餅盒的下側，防偽碼掃描結果有所不同。（陳浩然攝）

其次，月餅盒內的卡紙都有所不同，正貨卡紙上面正確印上英文的字句「filled with blessings」，而冒牌貨的卡紙上，錯誤地將filled內的「e」印作「c」，錯誤顯示為「fillcd」。

中秋節將至，海關將會繼續加強巡查，以及與商標持有人保持緊密的合作，嚴厲打擊各類的售賣冒牌物品的活動。今次的月餅會被直接食用，而冒牌月餅的成分不明，有可能會危害到消費者的健康。海關已將部份冒牌月餅的樣本送到政府化驗所作檢驗，以確認當中有無對人體有害的成分。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組調查主任何高節交代案情。（陳浩然攝）

海關再次提醒消費者應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應該向有關的商標持有人或者其代理商作查詢。商戶在採購貨物方面，亦應該小心謹慎。售賣冒牌物品屬於嚴重罪行，需要付上刑責，根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬元及監禁5年，市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。