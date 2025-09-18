紅磡$5900萬黃金劫案｜消息：警拘7人　工場前東主仍在逃疑為主腦

紅磡富恒工業大廈一間打金工場昨日（17日）遇劫，被群賊掠走65公斤、共值約5,900萬元的金條、金磚及金粉。事後警方追緝10多名男子，據悉包括工場的一名前東主，他為現任東主的舊拍檔。消息稱，警方拘捕6男1女（32至60歲）涉案人士，他們報稱任職地盤工人、清潔工人、售貨員及無業等；而在逃的前東主仍未落網。



消息稱，被通緝的前東主為幕後主腦，與報案人原為一間打金工場的合夥人，因經營環境不理想，報案人其後與他人合夥經營另一間打金工場，另起爐灶後，新公司做得有聲有色。有人疑因此深深不忿，策劃此宗巨額黃金劫案。



9月17日案發後，探員於現場搜證調查。（梁偉權攝）

案發於昨日（17日）上午11時22分，紅磡鶴園東街1號富恒工業大廈一間打金工場的職員報案，指昨日清晨5時許，有約10人突然闖入工場，搶去一批價值約5,700萬元的金條、金磚及金粉，以及約2萬元現金。警方將案件列作「盜竊」跟進，追緝10多名男子。

消息指，案發時報案人與5名友人，在工場用膳及休息，沒為意大門是否鎖上。突然間有約10人闖入，在工場專門存放黃金的房間，掠走65公斤的金條、金磚及金粉，總值約5,900萬元。另外，賊人亦在工場內的夾萬偷走現金。群賊得手後，將所有在場者帶離單位，用鐵鏈鎖上工場大門後逃去。報案人隨後通知老闆，工場負責人點算損失後報警。案件交由西九龍重案組跟進。

9月17日案發後，警方封鎖涉事打金工場搜證調查。（梁偉權攝）

9月17日案發後，探員入內調查。（梁偉權攝）