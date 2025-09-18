紅磡黃金劫案｜重案組暫拘7男女起回$5900萬黃金　女子涉助夫潛逃

紅磡富恒工業大廈一間打金工場昨日（17日）遇群賊搶劫，掠走大批金條、金磚及金粉。事後警方追緝10多名男子，據悉包括工場的一名前合夥人東主，他為現任東主的舊拍檔，疑為幕後主腦。



警方表示，西九龍總區重案組經深入調查後，昨、今兩日（17及18日）在全港多區，拘捕6名男子（43至60歲）本地男子，他涉嫌「盜竊」。另有一名32歲本地女子，則懷疑隱瞞涉案疑人的行蹤，涉嫌「協助罪犯」被捕。所有人正被扣查。行動中，人員起回約值5,900萬元的黃金。



消息稱，被捕男子報稱任職地盤工人、清潔工人及無業等；而被捕女子則報稱任職售貨員，據悉她為前合夥人東主的妻子，涉助丈夫潛逃；前東主仍未落網。



9月17日案發後，探員於現場搜證調查。（梁偉權攝）

案發於昨日（17日）上午11時22分，紅磡鶴園東街1號富恒工業大廈一間打金工場的職員報案，指昨日清晨5時許，有約10人突然闖入工場，搶去一批價值約5,900萬元的金條、金磚及金粉，以及約2萬元現金。警方將案件列作「盜竊」跟進，追緝10多名男子。

消息指，案發時報案人與5名友人，在工場用膳及休息，沒為意大門是否鎖上。突然間有約10人闖入，在工場專門存放黃金的房間，掠走65公斤的金條、金磚及金粉，總值約5,900萬元。另外，賊人亦在工場內的夾萬偷走現金。群賊得手後，將所有在場者帶離單位，用鐵鏈鎖上工場大門後逃去。報案人隨後通知老闆，工場負責人點算損失後報警。案件交由西九龍重案組跟進。

9月17日案發後，警方封鎖涉事打金工場搜證調查。（梁偉權攝）

9月17日案發後，探員入內調查。（梁偉權攝）