七旬翁誤信「虛幣專家」用AI分析　投資以太幣慘被呃$2620萬

再有巿民墮電話騙案。一名75歲男子於上周四（11日）報案，指早前接獲一名自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報游說他投資虛擬貨幣以太幣。事主按指示於7月11日至9月9日，先後19次把共值約2,620萬元的虛擬貨幣存入6個虛擬戶口；惟事後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。



警方稱，事件中，受害人共損失約2,620萬元，案件列作以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。



案件列以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

據了解，事主於今年4月初接獲騙徒來電，對方自稱是運用人工智能分析投資市場的「專家」，游說事主參與投資。事主「落搭」後，透過WhatsApp與另一名自稱專家助理的騙徒聯絡，點擊對方提供的連結進入假網站，在今年7月中至8月中內，在一個虛擬資產交易平台，買入總值逾1,300萬港元的虛擬貨幣，並轉帳到另外3名騙徒的電子錢包作投資。

至8月21日，事主在虛假投資平台看到自己獲得約值50萬港元的虛擬貨幣利潤，遂要求兌現。惟騙徒要求他再經同一虛擬資產交易平台，購買約值1,200萬港元的虛擬貨幣。事主照做，並將虛擬貨幣再轉帳至另外3名騙徒的電子錢包，其間他見到自己的投資戶口仍有增長，到最後因未能取回任何投資回報，始揭發受騙。