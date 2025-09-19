華豐大廈爭女斬人片曝光︱兩男持刀摺櫈混戰浴血　女子到場勸交

今日（19日）上午10時許，佐敦華豐大廈發生「爭女」斬人案，《香港01》獲得事發時的閉路電視影片。片中可見，一名白衫男先用腳踢向一個單位大門，當他向單位內指罵時，一名身穿印花上衣、雙手戴上藍色膠手套的男子，突然持刀衝出單位揮向白衫男。二人情緒激動，在走廊你推我撞及拳來腳往、印花衫男更揮刀狂斬、白衫男則用摺櫈擋格及還擊，期間一男一女到場勸交。最終可見白衫男被斬傷，上衣血跡斑斑，手臂浴血，走廊亦滿地鮮血。片尾印花衫男返回單位，白衫男與女子離開現場。



一名身穿印花上衣、雙手戴上藍色膠手套男子持刀揮向白衫男。

影片靜音，全長約1分鐘，顯示時間為早上10時09分，白衫男首先在走廊徘徊，並用腳踢向一個單位大門。當他向單位指罵時，一名男子穿印花上衣、雙手戴上藍色膠手套，手持一把刀衝出單位並揮向白衫男。二人互相推撞，印花衫男叉向白衫男頸部，並持刀作勢，期間白衫男踢開印花衫男，此時再多一名穿裇衫男子及白裙女子進入鏡頭。

白裙女施施然地搭著白衫男膊頭，白衫男再次用踢開印花衫男，印花衫男衝前再次作勢用刀插向白衫男。白裙女及裇衫男子上前勸交，白衫男突然揮拳擊中印花衫男左臉。印花衫男亦立即揮刀還擊，二人拳來腳往。期間印花衫男一度失平衡倒地，起身後隨即用刀斬向白衫男，白衫男亦除掉斜揹袋，拿起地上摺櫈還擊，白裙女和裇衫男則退到一旁。

片中可見，白衫男上衣胸口染上血跡，他被印花衫男逼到一旁，印花衫男再揮刀斬向他。二人分隔後，可見白衫男左手手臂受傷，地上遺下大量血跡。白裙女捉著印花衫男，但白衫男再次出腳，白裙女最終將印花衫男推入單位。她用左手按著右手前臂，疑似受傷。經白裙女勸阻後，白衫男發現手臂受傷流血，遂與白裙女一同離開。最後可見走廊滿地鮮血，一片狼藉，影片到此結束。

據了解，上址為賓館單位，品流複雜，曾有毒品問題。

今日（19日）上午10時許，警方接獲報案，指華豐大廈有一名男子用刀斬傷另一名男子，事後離開現場。警方派員趕赴大廈了解，暫未發現施襲者及傷者，現場地下遺有大量血跡。多名警員穿著防刺戰術背心到調查，並帶同警犬搜捕疑人，亦有大批警員在地下把守及截查疑人。警方油尖反黑組探員到場調查。

現場消息指，有兩名男子疑因「爭女」問題發生爭執，其中一名男子持刀斬傷一男後離開現場，其後受傷男子與一名女子乘的士自行到醫院求醫，的士內亦見到有血跡。

油尖反黑組探員到場調查。（翁鈺輝攝）

油尖反黑組探員到場調查。（翁鈺輝攝）

警員穿防刺背心、帶同警犬搜捕疑人

電梯內及地下遺有大量血跡

電梯內遺有大量血跡。（翁鈺輝攝）

受傷男子與一女子乘的士自求醫 的士座椅有血跡

受傷男子與一名女子乘的士自行到醫院求醫。