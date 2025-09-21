天水圍俊宏軒斬人案｜疑涉金錢糾紛　累計5男被捕　案件提堂

天水圍俊宏軒本月18日發生血案。7人被目擊打鬥，當中有人懷疑持刀，30歲鄭姓男傷者疑頭手捱斬有刀傷，負傷回家陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，情況嚴重，警方事後拘捕鄭男共3人。



警方表示，經再進一步調查，警員本月18日在元朗區再拘捕兩名38歲及52歲的本地男子，涉嫌傷人。警方就此案共拘捕5名男子，年齡介乎30歲至52歲，警員在行動中檢獲一把牛肉刀。



其中一名30歲被捕男子已被暫控一項「管有攻擊性武器」罪，案件本月20日上午在粉嶺裁判法院提堂，其餘4名被捕男子已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。



9月18日案發後，天水圍俊宏軒2座對開遺下大量血迹。（蔡正邦攝）

案發於9月18日清晨5時55分，俊宏軒大廈保安員聽到大廈外傳出吵鬧聲，查看時發現一名男子被毆，於是報警。惟警員到場時，涉事人等已悉數離開了，大廈外及其中一座升降機，則遺有大量血迹。

至早上6時14分，俊宏軒2座一單位女子報案，指其姓鄭（30歲）兒子頭及手疑似有刀傷，正在嘔吐。救援人員到場時，事主陷入昏迷，被送往屯門醫院搶救。警方相信他正是較早前的遇襲者，他雙手有刀傷、頭部受硬物襲擊，將案件列作「傷人」跟進。

警方其後拘捕3名男子，他們涉嫌「傷人」，分別為姓鄭男傷者，他雙手手掌及頭傷；一名姓鍾（51歲）男子，右腳受傷，兩人正在留醫。另有一名姓章（43歲）男子，他被扣留調查。案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。據了解，鄭男與章男疑涉6萬元金錢糾紛，章男率眾到俊宏軒「講數」，鄭男涉持牛肉刀落樓對峙，其後發生斬人血案。

9月18日案發後，天水圍俊宏軒2座大廈外行人通道遺下大量血迹、破爛雪糕筒和「小心地滑」告示牌，大廈玻璃門亦染血。（蔡正邦攝）