警隊代表團出席國際刑警組織亞洲區會議　探討打擊跨國有組織犯罪

警務處高級助理處長、刑事及保安處處長陳東率領香港警隊代表團，於本周三、四（17日至18日）出席在新加坡國際刑警組織全球創新中心舉行的「第25屆國際刑警組織亞洲區會議」。本次會議是國際刑警組織重要的地區會議，成員國的高級警務人員代表在每兩年一度的會議中，共同探討亞洲地區打擊跨國有組織犯罪的執法行動、國際警務合作和策略。



今年匯聚來自49個國家及地區的165名代表出席。是次會議聚焦三大核心議題，包括:「亞洲區首要行動項目及利用可信數據應對詐騙活動」，「國際合作以追捕逃犯及打擊數碼時代下的人口販運、虐待兒童及網絡犯罪」和「亞洲多邊協作及數碼警政」。



香港警隊網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞應邀發表「於東南亞區域打擊網絡犯罪的挑戰與機遇」專題演講。她透過多個跨境聯合行動案例，闡述新型網絡罪案趨勢，並指出國際合作如何有效提升執法效率。演講引發與會各代表的共鳴，為未來跨境合作奠定基礎。

陳東（右）與國際刑警阿聯酋中心局副局長Ahmad ALMANSOORI上校進行雙邊會談。（警方提供）

會議期間，刑事及保安處處長陳東分別與阿聯酋、柬埔寨、越南、韓國及德國執法機構代表舉行雙邊會談，包括：國際刑警阿聯酋中心局副局長Ahmad ALMANSOORI上校、國際刑警柬埔寨中心局局長YOU Boren准將、國際刑警越南中心局副局長TONG Nhu Son、韓國警察廳國際調查協作處處長PARK Jae Seok和德國聯邦刑事警察局國際合作主管Thorsten KUNST。各方深入交流共同協作加強打擊犯罪的重要性，亦就如何打擊跨境罪案交流意見，特別是騙案與網絡犯罪等領域，藉此深化與國際夥伴的合作關係，鞏固警隊打擊跨境罪案的能力。

刑事及保安處處長陳東高級助理處長（左）率團出席新加坡舉行的「第25屆國際刑警組織亞洲區會議」。（警方提供）

警方表示，香港警隊將持續發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過國際刑警組織平台推動警務創新與區域執法協作。香港警隊將全面配合特區政府政策，強化與亞洲及各國執法機構的聯動，為維護全球安全作出貢獻。