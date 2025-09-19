鰂魚涌戰時炸彈｜警著住戶攜寵撤離　議員指通宵拆彈料影響1880戶

鰂魚涌濱海街16至22號一個地盤，今午（19日）發現一個約1.4米長、重1000磅的懷疑戰時炸彈，附近大批居民須緊急疏散。警方及關愛隊人員自下午開始，已陸續在附近大廈通知居民要撤離，有警察呼籲住戶攜同寵物離開。立法會議員梁熙到場了解後向傳媒表示，警方預計拆彈工作要通宵進行，居民最快明日才可回家。他初步估計有約1,880戶需要撤離，當局已安排東區5個社區會堂供有需要的居民暫住。



翻查資料，過往沙中線及跑馬地亦曾發現大小相若的戰時炸彈，要完全安全地處理炸彈，分別耗時20及12小時。

鰂魚涌濱海街地盤發現懷疑戰時炸彈。（讀者提供）

梁熙指出，民政事務專員已召集逾100名關愛隊成員到場協助居民撤走，初步估計涉及附近十多座大廈，有約1,880戶需要撤離，當中部分街坊表示會自行租住酒店；民政事務處亦已安排免費穿梭巴士，接載有需要的居民，到東區5個社區會堂暫住，一旦5個社區會堂爆滿，相信仍有其他地區的社區會堂可用。

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課及消防到場處理，傍晚10多輛旅遊巴駛到英皇道，協助撤走居民。（陳浩然攝）

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課及消防到場處理，立法會議員梁熙表示，估計有約1,880戶居民需要撤離。（陳浩然攝）

他又稱，關愛隊成員會在傍晚5、6時左右，開始逐家逐戶拍門通知居民撤離，人員亦正在統計有多少長者、行動不便或有特別醫療需要、例如要使用維生儀器的居民，以作相關安排。預計完成「洗樓」後，警方會再檢查一次，確保各座大廈已「清晒場」，之後開始封鎖現場進行拆彈工作。

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課及消防到場處理，當局下午開始派員通知附近居民撤離。（陳浩然攝）

下午起，警方已開始在現場附近大廈地下，通知居民需要撤走。其間有飼養兔子的居民，向警方查詢是否連兔子也要撤離，有警員回應稱一旦開始拆炸彈程序，「連我哋（警察）都要走㗎喇」，當局會安排居民到社區會堂暫避。

警員亦建議對方盡早聯絡相熟朋友，暫時代為照顧小動物；否則若她在家中為寵物安排好水和食物，「你忍心擺低小動物，無問題嘅」。該居民反問：「咁我帶住佢（兔子）走呀？」，警員則回應「係呀」。

鰂魚涌濱海街一個地盤發現懷疑戰時炸彈，警方爆炸品處理課及消防到場處理，當局下午開始派員通知附近居民撤離，有飼養兔子的居民向警員查詢詳情。（陳浩然攝）

警方是在今日中午12時許接報，鰂魚涌濱海街16至22號一個地盤發現一個長約1.4米的戰時炸彈，爆炸品處理課及消防員趕到現場處理。現場消息指，炸彈是在地盤進行沉箱工程挖泥時發現，重達1,000磅，與2018年灣仔港鐵沙中線地盤相似。

爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）