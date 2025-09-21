荃灣蕙荃路爆水管　2屋苑無食水冀今晚恢復　3巴士線改道行駛

荃灣蕙荃路昨晚（20日）一條直徑300毫米食水供水管爆裂，影響怡景園及海壩村南台的食水供應。水務署表示受惡劣天氣影響，維修工程進度嚴重受阻，爭取於今日（21日）晚上完成修理相關供水管並恢復食水供應。受事故影響，蕙荃路近綠楊新邨的部份路段須暫時封閉，九巴第33R,40P及49X號線須改道行駛。



荃灣蕙荃路昨晚（20日）一條直徑300毫米食水供水管爆裂，影響怡景園及海壩村南台的食水供應。水務署表示受惡劣天氣影響，維修工程進度嚴重受阻，爭取於今日（21日）晚上完成修理相關供水管並恢復食水供應。受事故影響，蕙荃路近綠楊新邨的部份路段須暫時封閉，九巴第33R,40P及49X號線須改道行駛。(荃葵青交通fb專頁)

水務署在社交媒體表示，昨日（20日）晚上接獲報告指荃灣蕙荃路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑300毫米食水供水管，用作供應食水予怡景園及蕙荃路一帶用戶。經供水調度後，現時只有怡景園及海壩村南台的食水供應受到影響。

署方已派員全力搶修，並已通知有關屋苑管理處及在上述屋苑放置水車及水箱，為受影響居民提供臨時食水供應。綠楊新邨供水暫時未受影響，惟因應部分用戶用水可能會出現水壓較弱情況，署方亦已派出水車及水箱在屋苑附近作為緊急備用，會繼續與荃灣民政事務處、關愛隊及屋苑管理處緊密溝通，為受影響居民提供適切的支援。

受事故影響，現時蕙荃路近綠楊新邨的部份路段須暫時封閉，駕駛人士可使用蕙荃路餘下的行車線，現時交通大致暢通。受惡劣天氣影響，維修工程進度嚴重受阻，儘管如此，署方爭取於今日（21日）晚上完成修理相關供水管並恢復食水供應，就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

受爆水管影響，蕙荃路近綠楊新邨的部份路段須暫時封閉，駕駛人士可使用蕙荃路餘下的行車線，現時交通大致暢通。受惡劣天氣影響，維修工程進度嚴重受阻，儘管如此，署方爭取於今日（21日）晚上完成修理相關供水管並恢復食水供應，就有關事故對市民構成不便表示抱歉。（Bosco Chu網上圖片)

運輸署宣佈因水管緊急維修，蕙荃路(往荃錦交匯處方向)介乎石圍角路與荃錦交匯處之間的唯一行車線現已封閉。同時，蕙荃路(往城門道方向)近荃灣救護站的慢線現已封閉。

受影響九巴第33R,40P及49X號線須改道行駛。 駕駛人士請考慮改用其他道路。