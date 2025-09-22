石門長者「骨牌式」跌倒釀10傷　伸手助人協會：2人骨折、4人留院

沙田石門京瑞廣場二期昨（21日）一名長者參與齋宴後，在下行扶手電梯上跌倒，導致其他人「骨牌式」相繼摔倒，造成9女1男（67至84歲）受輕傷。「伸手助人協會」58名長者參與活動，今日回覆《香港01》查詢指，協會有8位長者受傷，其中2位長者因骨折需接受治療，4位長者需留院觀察並接受治療，另外2位長者於當天已出院並返回院舍。協會對事件深表關注，將全力支援受影響的長者及其家屬。



沙田石門京瑞廣場二期昨（21日）一名長者參與齋宴後，在下行扶手電梯上跌倒，導致其他人「骨牌式」相繼摔倒，造成9女1男受輕傷。「伸手助人協會」58名長者參與活動，今日回覆《香港01》查詢指，協會有8位長者受傷，其中2位長者因骨折需接受治療，4位長者需留院觀察並接受治療，另外2位長者於當天已出院。（蔡振超提供）

昨日（21日）沙田石門安群街1號京瑞廣場二期有多名長者跌倒，據了解，一名長者在一個下行的扶手電梯上跌倒，導致其他人「骨牌式」相繼摔倒，事件中9女1男（67至84歲）分別頭、手、腳及腰部受輕傷。10名傷者被送往沙田威爾斯親王醫院治理，警方正調查事件。

參與齋宴的其中一個組織「伸手助人協會」回覆《香港01》查詢指，昨（21日）機構58位長者在京瑞廣場二期的酒樓參與由商戶安排午餐活動，期間有4位協會職員負責協調。活動結束後，長者在離開酒樓時使用自動電梯，一位長者在自動電梯出口位置滯留，導致隨後的長者接連失平衡跌倒，協會的8位長者受傷，包括7位女長者及1位男長者，年齡介乎74至90歲。所有受傷長者在送院時均保持清醒，並已即時被送往威爾斯親王醫院接受治療。事發後，協會職員即時提供協助，陪同所有受傷長者前往威爾斯親王醫院接受治療，並持續跟進其情況。

經醫療檢查，2位長者因骨折需接受治療，4位長者需留院觀察並接受治療，另外2位長者於當天已出院，兩人均由協會職員護送安全返回院舍。協會已通知所有受傷長者的家屬，並正積極配合相關部門調查事件經過。協會行政總裁及職員於當天即時到醫院探望留院長者，與家屬保持密切聯繫，確保他們得到適切支援。協會對此事件深表關注，將全力支援受影響的長者及其家屬，並會檢討活動安排以提升未來安全措施。

+ 4

事發昨日下午2時許，現場消息指，一班長者在3樓參加聚餐後離開，其中一名長者在3樓落2樓的扶手梯上跌倒，骨牌式撞跌另外9名長者。傷者跌坐於2樓，有人撳停扶手梯後報警。

關愛之友協會會長蔡振超表示，有公司筵開86席，邀請不同組織的長者參與齋宴，他們是受邀的團體之一。受傷的長者屬於另一個組織，據他所知一名婆婆在扶手梯末端跌倒，然後其他人相繼跌倒。蔡撳停扶手梯，見到公公婆婆倒在一團、頭破血流，商場報警，確定傷者沒有骨折後將他們移動至一旁，用衛生巾充當敷料為長者急救。