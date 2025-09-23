青衣回收場兩日內第二次火警　金屬廢料半夜起火　烈焰如晝

青衣發生火警。周二（23日）凌晨4時許，消防處接獲多個報案，指青衣航運路近青尚路一個回收場發生火警。消防接報後派員趕至現場，發現火勢相當猛烈，滾滾濃煙席捲半空。消防派出兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，回收積50米乘50米，高度15米，初步得悉焚燒的是一批金屬廢料，火場沒有人被困，毋須疏散。



青衣青尚路一個回收場起火，火勢猛烈。

及至清晨6時，灌救行動仍在持續中。由於火場旁邊有一個貨櫃場，暫未得知有無貨櫃被火勢波及。此外，火場位於海邊，除了消防車外、消防滅火輪亦加入救火行列，協助射水灌救。



從讀者提供的圖片所見，遠在香港島甚至長洲，亦能看見火警所捲起的濃煙。



從長洲亦能望到火警所捲起的濃煙。(讀者圖片)

在港島亦能望見火警的濃煙。(讀者圖片)

消防處於今日清晨5時31分發出特別火警通知：消防處於上午4時12分接獲報告，指青衣青尚路及航運路交界一個回收場發生火警，消防人員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

同一個回收場前晚（21日）7時半左右亦發生火警，當時亦有一批金屬廢料被焚毀。就現場所見，起火屬同一位置、同一堆廢料，起火面積約50米乘50米。消防稍後將調查起火原因，暫未得知是否死灰復燃。