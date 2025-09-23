禾輋邨4歲女墮樓亡｜家人心情未平伏　鄰居難過憶死者走廊踩單車

沙田禾輋邨4歲女童墮樓身亡，其34歲母親涉嫌疏忽照顧被捕，警方重案組正調查事故原因。涉事單位男戶主雙眼通紅，黯然向記者表示家人情緒不穩，心情尚未平伏。



鄰居得悉女童身故亦感到十分難過，指她是家中幼女，間中在走廊踩單車經過。



女童與家人同住禾輋邨。（羅敏妍攝）

女童與家人住在禾輋邨康和樓，今早（23日）男戶主應門時眼睛通紅，聲音疲累。他婉拒訪問稱，家人情緒不穩。

鄰居夫婦稱女童一家5口，「有三個小朋友，三個都係女。死者最細，有兩個家姐10幾歲，疫情前搬來」。據了解，男戶主上班，女戶主為家庭主婦。鄰居說：「佢（死者）好可愛，會喺門口踩單車仔經過，有同鄰居打招呼。」聽聞意外亦感到難過。

沙田禾輋邨康和樓一名女童墮樓不治，警方封鎖現場調查。（林振華攝）

案發於昨日（22日）傍晚約6時18分，警方接報一名女童由高處墮下，倒臥在沙田禾輋邨康和樓對開。救援人員接報到場，發現該名4歲女童昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。

經初步調查，相信女童從上址一單位意外墮下，其死因有待驗屍後確定。女童的34歲姓吳母親，事後涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，現正被扣留調查，案件交由新界南總區重案組跟進。