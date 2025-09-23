樺加沙｜柴灣四口家觀浪　母子捲走昏迷　父落水救人 獲消防救起

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台今午（23日）2時20分改發8號烈風或暴風信號。柴灣海邊今早已不停有大浪拍岸，下午有一家人觀浪期間墮海。今午3時25分，警方接報嘉業街60號對開有3人墮海。救援人員趕至救起3人，其中一名女子與一名男童已陷昏迷，由救護車送往東區醫院搶救。



消息指，當時涉事一家4口到場觀浪，母親與一名兒子被大浪捲走，父親立即跳海救人，3人隨後由趕至的消防救起，惟母親與兒子已陷昏迷。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由消防救起。（楊凱力攝）

事發位置是仁孚港島汽車中心對開，該處在今早三號強風信號生效期間，已有大浪拍岸的影片，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

現場為柴灣嘉業街60號對開。

天文台：市民應遠離岸邊

天文台早前表示，過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。