樺加沙｜影片直擊柴灣家庭墮海獲救經過　女子由艇家拉上船面發黑

超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台今午（23日）2時20分改發8號烈風或暴風信號。下午3時許，一家4口在柴灣嘉業街60號對開防波堤上觀浪期間，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人由船家和趕至消防救起送院，惟母子二人昏迷。《香港01》拍攝到當時有船隻將墮海人士載回岸邊，消防將他們拉回岸上，交由救護員急救。



有網民亦拍下事發一刻救人情況，見到兩名赤膊男子在小艇上，從水中拉起一名女子，當時她面部發黑，全身癱軟，毫無反應。警方強烈呼籲，市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

事發在下午約3時25分，一家4口在仁孚港島汽車中心對開防波堤上觀浪，38歲母親與5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳海救人。3人由船家及趕至消防救起，被送往東區醫院搶救，惟母子二人昏迷；一同觀浪的9歲女兒則無恙。

事實上，今早三號強風信號生效期間，仁孚港島汽車中心對開對開已有大浪拍岸，有網民拍下當時情況，驚嘆：「嘩柴灣已經咁大浪，幾高個浪，冚緊埋嚟啦，壯觀！誇張！」

▼嘉業街墮海意外救援情況▼



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

天文台：市民應遠離岸邊

天文台早前表示，過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。據了解，當時一家人在防波堤石堆上（紅圈示）觀浪。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。