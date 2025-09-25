東區醫院拔喉傷人｜住院翁錯認妻被插喉傷害　拔病友血液透析導管

柴灣東區醫院今日（25日）揭發一宗離奇「傷人」案，一名姓羅（83歲）男病人疑誤拔另一名姓林（83歲）男病人的醫療喉管被捕，幸無釀成「命案」。據了解，林伯清醒；而羅翁被捕後繼續留院，有警員在場把守。



案件更多內情曝光，消息稱，案中兩名男病人並不相識，他們住同一病房，病床在附近位置。今日凌晨約3時，羅翁走到林伯的床位，懷疑誤認床上為其妻子，見其身有喉管，懷疑她遭受傷害，結果拔去林伯頸部的血液透析導管，即時觸發醫療設備裝置大響，幸醫護人員及時處理，其後將事件通知林伯家人。



東區醫院。（資料圖片）

警方在今日（25日）中午近12時接獲醫院職員報案，指一名姓林（83歲）男病人身上的醫療喉管，懷疑被人拔去。警方趕抵調查後，拘捕另一名姓羅（83歲）男病人，他涉嫌「傷人」。案件交由東區警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方在東區醫院調查。（香港01記者攝）

東區尤德夫人那打素醫院發言人表示， 今日凌晨約3時，該院內科病房一名職員，發現一名83歲男病人頸部的血液透析導管鬆脫，當時有另一名同病房的男病人站立於病床側，職員隨即通知醫護人員處理。

醫護人員隨即為該名導管鬆脫的病人進行檢查及治療，並聯絡病人家屬。該名病人現時情況穩定。

院方對事件非常重視，已會見家屬商討事件，並已報警交由警方調查。警方經初步調查後，於有關病房拘捕一名男病人。院方會全力配合警方調查，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。