海關旺角藥房「放蛇」試購安宮牛黃丸　男店員銷售影射產品被捕

海關今日（25日) 「放蛇」在旺角一間藥房進行試購行動，購買「安宮黃牛丸」，發現店員展示一項十分相似的產品，訛稱為知名品牌的香港版，試圖使用不良營商手法銷售影射產品。一名40歲男店員涉嫌觸犯《商品說明條例》中的「應用虛假商品說明」被捕。據海關展示證物可見，有關藥物為「安宮牛黃丸」。



人員到一間位於旺角的藥店， 喬裝成顧客向藥店的店員，表示想購買「安宮牛黃丸」。（梁偉權攝）

海關早前接獲相關舉報，留意到有部分不良藥店專門以旅客為目標，在銷售過程中應用虛假商品說明，訛稱一些影射產品為正牌貨品，試圖誤導消費者購買。

海關今日（25日）放蛇執法，喬裝成顧客到一間位於旺角的藥店，向店員表示想購買一款知名品牌藥物。惟店員展示一款包裝與知名品牌十分相似的影射產品，並作出虛假聲稱，訛稱該產品就是知名品牌的香港版。

人員發現該產品，並非店員所聲稱的品牌，遂拘捕該名40歲男店員，他涉嫌觸犯《商品說明條例》中「應用虛假商品說明」罪行。被捕人士稍後會被帶返海關總部，作進一步調查。據海關展示證物可見，有關藥物為「安宮牛黃丸」。

香港海關不良營商手法調查科第一組調查主任陳易呈指，海關十分關注商戶以不良營商手法，誤導旅客購物的情況。並一直設有快速行動隊，處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案，與調查人員作優先處理。

適逢內地國慶黃金周假期將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商行為。亦會加強有關的宣傳教育工作，在不同地區的旅遊熱點，派發宣傳單張，向旅客講解消費者權益，及提供精明消費小錦囊等。

海關喬裝成顧客，在旺角一藥店採取行動。（梁偉權攝）

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者於購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。海關建議消費者，在購物前應做好資料蒐集，認清有意購買貨品的名稱、包裝、價格等資料。如對產品有疑問，應立即向商戶澄清，或向生產商、代理商求證。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的活動。