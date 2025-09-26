北角醉男搭的士　疑不滿高德地圖導航太大聲　持傘打傷七旬司機

北角發生襲擊案。今日（26日）凌晨3時許，警方接獲一名76歲崔姓的士男司機報案指，自己在北角百福花園對開遭男乘客襲擊，警員接報到場，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」和「刑事毀壞」罪名拘捕一名43歲梁姓男子。



崔翁右手手肘流血，在場需要包紮，隨後登上救護車送院接受治理。（劉定安攝）

消息稱，梁男子案發前滿身酒氣，在銅鑼灣耀華街登上的士，前往北角百福道百福花園，抵達目的地後，男乘客支付車資，但他懷疑不滿崔翁使用的高德地圖導航服務聲響太大，而且下車地點和其要求距離較遠，於是和崔翁理論，雙方發生爭執。

手機嚴重損毀。（劉定安攝）

梁男隨即揮拳打人，甚至搶去崔翁手機，大力扔向地下，導致手機嚴重損毀，梁男據報就地取材，使用自己雨傘襲擊崔翁，導致崔翁右手受傷，需要報警求助。

警員接報到場，梁男一度拒絕合作，見到記者鏡頭時一直掩面，最終被警員拘捕和帶上警車接受調查，警方正調查其犯案動機，初步相信有人醉酒鬧事。

崔翁先後向警方向在場記者交代案情，形容「好痛呀」、「係咁中我」。崔翁右手手肘流血，在場需要包紮，隨後登上救護車送院接受治理。

涉案男子一度拒絕合作，見到記者鏡頭時一直掩面。（劉定安攝）

警方表示，今日（26日）凌晨3時12分，接獲76歲崔姓的士男司機報案，指在北角百福道被43歲梁姓男乘客襲擊。警員接報到場，經初步調查，相信他們曾在車內因瑣事爭執，其間梁男懷疑以手及雨傘襲擊崔男，毀壞崔男手提電話。梁男涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」被捕，現正被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。崔男手部受傷，清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治理。

據了解，被毀壞的手機屬於「榮耀」，價值大約2,500元。