將軍澳七旬婦倒斃｜獨居廿載無人探　近日消瘦　單位傳惡臭始揭發

將軍澳彩明苑一名76歲鄺姓獨居婦人，昨日（25日）被發現倒斃屋內。街坊聞悉事件莫不感到難過，據鄰居所指，死者入住逾20年，從沒有親友到來探訪，只間中與鄰里打招呼。本月初，有鄰居與她打照面，驚覺她瘦了一圈；上周末更傳出惡臭，最終揭發暴斃家中。



死者獨居彩貴閣一個單位。（黃煦緻攝）

消息指，鄺婦育有一子，但於3年前移居英國，多年來沒有聯絡。不過有老街坊稱，與鄺婦差不多同時間搬入彩貴閣，逾20年來也不見親戚朋友到來探望她。

鄰居謝先生說：「佢02年開始住，一個人住，無親友，一向好精神。」謝續稱，鄺婦早年有工作，早出晚歸，但不知道其工種，「佢唔多嘢講，唔係大大聲，係雞仔聲」 。

謝先生於本月初曾經見過鄺婦一面，他說：「有次見到開咗門，四目交投，見佢瘦咗一半，心諗瘦咗咁多。」上星期開始鄺婦單位傳出臭味，他一度以為是煲中藥的味道，其後颱風襲港，有風吹來蛆蟲，遂通知管理員查看。

獨居婦被發現倒斃家中。（黃煦緻攝）

另一位鄰居黎小姐表示，鄺婦居住逾廿載，「未見過佢有親人入嚟」，而鄺婦生前行動自如，毋須枴杖輔助，只是雙方間中碰面打招呼，並不了解其狀況。上周六（20日）黎小姐聞到鄺婦單位傳出臭味，「日日都聞到有味，日日揞住個鼻落樓下」，遂落樓通知管理處要求查看；翌日對方稱已上樓但沒有發現，也沒有嗅到臭味。直到昨日才揭發事件，而黎小姐的兒子亦曾在走廊見到有蛆蟲。

老街坊對獨居住戶猝死無人知，感到無奈和婉惜。（黃煦緻攝）

對於獨居住戶倒斃屋內無人知，彩明苑有老街坊亦感到無奈。其中獨身的羅婆婆稱，彩明苑有不少獨居長者，她自己亦有兄弟姐妹，但坦言甚少來往。她希望大家走出社區，多與他人「傾吓偈」，也希望政府多關心獨居長者。

另一名街坊曾先生亦認同政府要多加照顧老人家及獨居長者，「政府出多啲啲錢係唯一嘅辦法」。他表示難以評論他人應否移民，但認為為人子女有責任照料父母，直言：「佢自己後生，佢自己唔識做啫。」

彩明苑彩貴閣獨居婦倒斃家中。（翁鈺輝攝）

案發於昨日（25日）下午近3時，警方接獲彩明街3B號彩明苑保安報案，指懷疑一名女住戶在上址暈倒。人員接報到場，發現76歲女事主倒臥單位客廳地上，身體處於腐化狀態；經救護員證實當場不治。現場沒有發現遺書，警方現正調查事件，死因有待驗屍後確定