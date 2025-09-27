紅磡禁錮案｜內地男被困村屋內　無人看管下逃脫　獲市民載往警署

一名37歲內地男子，昨日（26日）晚上10時許在紅磡被3名大漢擄走，夾上七人車後失去蹤影。案發後近5小時，即今日（27日）凌晨3時，警方在邊界警區尋獲事主。據悉，事主被擄走後，禁錮在一間村屋，惟無人看守下得以逃脫，並獲途經駕駛者載往警署。



消息指，該名內地男被擄走後，被綁起及禁錮在一間不知名的村屋內，當時無人看管，他成功逃脫及跑到馬路向路過車輛求救，最後獲一名熱心市民接載到上水警署。案件仍在調查中，現列為「非法禁錮」跟進，交由九龍城警區重案組第一隊跟進。警方正通緝一名鄭姓男子及兩名中國籍男子，約1.7米高、中等身材及穿黑衫。



事主被夾上一輛七人車，事後警方在上水彩園邨尋獲涉事車輛。（讀者提供）

事發於昨日（26日）晚上10時半左右，一名姓劉內地女子（28歲）報案，稱其男友人在庇利街街頭被人擄走上車，不知所終。警方接報到場調查，一度展開「捷進行動」在全港主要幹道追截涉案車輛。

現場消息稱，該對男女在庇利街30至31號地下一間餐廳用膳，甫離開餐廳，一輛七人車駛至，3名男子跳下，擄走男事主上車，繼而駕車離開，女事主連忙報警。警方經追查後，在上水彩園邨彩屏樓對開發現涉事七人車，惟人去車空。3名疑人案發時均身穿黑色上衣及戴黑色口罩。

女事主穿水手裝，手拿LV袋，用衣物遮掩容貌。（李家傑攝）

警員在庇利街調查。（李家傑攝）

男事主用餐後離開，被3大漢夾上七人車帶走。（李家傑攝）