放題又食又拎｜聖約翰救傷隊稱有關人士已離任　重申重視隊員操守

一對男女光顧放題火鍋店涉狂塞食材入玻璃器皿、膠盒、膠袋，再放入環保袋內，疑企圖「打包」帶走，引起廣泛討論，及後網上又流傳照片指涉事男子是醫療輔助隊和聖約翰救傷隊的成員。



香港聖約翰救傷隊周日晚（28日）在社交平台稱，留意到今在社交媒體平台上有關一名男子於火鍋店內，涉嫌在未獲店方同意下，企圖把店內的大量食材取走的片段，而根據記錄，有關人士曾是聖約翰救傷隊的隊員，並已經離任。因此，救傷隊對該報道不作評論。



聖約翰救傷隊指，一向重視隊員的紀律與操守。所有為社會提供義務服務的救傷隊成員，均須擁有高尚情操，並恪守本隊訂立的相關行為規範指引及守則，如有違反，定必按既定程序嚴肅處理，以維護本隊仝人的聲譽。



職員向一對男女顧客稱，有閉路電視拍得兩人將食物放入袋中，著交還食物，男子聞言從一保袋中取出一袋載海產的透明膠袋。（讀者提供網上轉發影片）

