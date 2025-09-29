古洞北工人猝死｜遺八旬父母孤寡　遺孀哭訴丈夫爬18層樓沒水喝

45歲地盤工人何海平，上周五（26日）在古洞北公屋地盤內突然暈倒，送院搶救後不治。死者遺孀今日在親友等陪同下到殮房辦理認屍手續，猝然面對巨變，既傷心又徬徨。何太剛於本月初才持單程證來港，原本打算一家團聚，生活漸見曙光，如今孤兒寡婦頓失依靠。



遺孀哭說丈夫向來身體壯健，質疑要行上18層樓，丈夫不適卻沒讓他立即喝水休息，「好好的一個人，給我說走就走了！這樣莫名其妙就在他工地上走了！」哭得肝腸寸斷。



何太有長輩和年幼子女要照顧，頓失依靠。（黃學潤攝）

何太在親友和香港建造業總公會人員陪同下，今早（29日）在沙田富山殮房辦理認屍手續。提起丈夫，她淚如泉湧：「我老公健健康康的一個人呀！爬了18樓上去，這麼熱的天也沒有水喝。」質疑地盤負責人，在暑熱天氣沒有提供足夠的解暑用品。

死者的堂家姐補充，死者在港工作多年，疫情期間曾到內地開工，至今年因妻子獲批單程證，於是返港找工作一家團聚。堂家姐說：「搵咗呢份工做咗幾日，開咗兩日工，頭一晚好哋哋，無話咩。佢本身無病痛，之前日做夜做都冇嘢，從來都冇嘢，都係做地盤，突然咁樣走咗，接受唔到！」她又說：「冇（風扇），水都冇，乜都冇，水都冇一樽。」

死者何海平，在地盤暈倒送院不治。

何太指尚要照顧年近80歲的父母及三個孩子，其中兩個還在求學。她哭着說：「老的老、小的小，怎麼辦呢？」聞者心酸。

香港建造業總公會權益及投訴主任吳偉樑稱，當日房屋署、大判及二判都有出現，提供恩恤金支援，公會亦盡力協助家屬。他提醒工友稱，雖然現在開始入秋，但天氣仍然酷熱，工友要多飲水，定期做驗身；如身體不適，可即時申請停工。

香港建造業總公會權益及投訴主任吳偉樑提醒工友多飲水，定期做驗身。（黃學潤攝）

事發於上周五（26日）早上10時27分，何海平被工友發現暈倒，送往北區醫院搶救，惜於早上11時35分不治。案件列「有人暈倒」，死因有待驗屍後確定。

現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，取名古雋邨。消息指事主做雜工，徒步行上18層後感到暈眩，隨即暈倒。房屋署及有利均表示，事主當時並非工作中，休息時暈倒。而本月初，同一地盤發生奪命工業意外，一名26歲鐵模男工墮斃。

工人在古洞公屋地盤突然暈倒，送院搶救後不治。（資料圖片/蔡正邦攝）

現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（資料圖片/蔡正邦攝）