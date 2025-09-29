鑽石山八旬翁龍蟠苑外迷路　衝鋒隊送返坪石邨寓所

警方東九龍衝鋒隊今日（29日）上午在鑽石山龍蟠苑對開發現一名八旬老翁獨自徘徊，神情恍惚，細問下懷疑住在坪石邨。衝鋒隊人員隨即將老翁帶回家中，交返親人照顧。



今日（9月29日）上午9時45分左右，東九龍衝鋒隊人員於鑽石山地鐵站A出口近龍蟠苑外進行反罪惡巡邏期間，發現一名86歲的伯伯獨自在上址徘徊。衝鋒隊人員察覺伯伯神情恍惚、行動緩慢，懷疑他可能迷路，隨即主動上前關心伯伯。經調查後，警員發現伯伯沒有身份證明文件，只能模糊指出居住彩虹坪石邨一帶。衝鋒隊人員隨即護送伯伯返回坪石邨作進一步了解。

經了解後，衝鋒隊人員成功找到伯伯住所並帶伯伯返回家中，其後得知伯伯與家人同住。伯伯患有腦退化症需長期服藥。得知伯伯於上午趁家人不為意時獨自外出，但在街外徘徊忘記怎樣回家，及後被衝鋒隊人員發現並護送返家中交由親人照顧。

有鑑於伯伯的身體狀況，衝鋒隊人員向伯伯及家人簡介東九龍總區的關匯計劃(Project i-CARE)，轉介合適社區支援服務。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。就是次事件，該計劃會向伯伯提供有關服務，包括東九龍總區失蹤人口組向伯伯派發定位追蹤器，倘若再次走失，亦可以憑着定位訊號迅速找回伯伯；社會福利機構亦會聯絡伯伯提供長者支援，關顧伯伯福祉。