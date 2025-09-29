西沙地盤泥水工人新鴻基中心外拉橫額追薪　涉款$2,100萬

新鴻基地產附屬公司新輝建築捲入欠薪風波，被指西貢十四鄉西沙住宅項目B地盤由去年7月至今年7月，斷斷續續拖欠約300名工人薪金，總數約2,100萬元。今日（29日）中午，多名工人在灣仔新鴻基中心外拉橫額追討欠薪。新輝建築回覆《香港01》指，已根據合約向二判「偉記」支付所有相關工程及工資款項。



工人在新鴻基中心外拉橫額追薪。（翁鈺輝攝）

工人展示「以狼心建家」、「新輝建築還我血汗錢」的大字，坐在大樓地下位置。工人代表張先生指，大判是新輝建築，二判是泥水判頭偉記工程。約300名工人全部是泥水工，包括做批盪、砌磚等，指去年7月至今年7月斷斷續續拖糧或欠薪，期間今年5月至7月趕交貨，工人因相信大判而在二判欠薪的情況下繼續開工，「我哋一路唔信二判公司，因為二判已經冇能力繼續，問題係工人覺得新輝可信，一路幫佢做，都係講個信字。」

張先生不滿新輝提出的方案無理，以三判工頭為例，拖欠的130萬元工程款項，只提議付出3、40萬元，故部分工人未有接受大判方案。據他了解目前方案新輝代償1,400萬元，餘數要二判支付，但料難以追討，勞工處及工會已介入調解。

警方稱，今日（29日）中午12時28分，15名工人因為欠薪問題，在上址拉橫額。警員到場維持秩序，列糾紛案。

地盤大判新輝建築回覆《香港01》指，一向重視前線工人的權益，今次事件涉及二判商「偉記工程有限公司」（「偉記」）及其外判商。新輝強調，已根據合約向「偉記」支付所有相關工程及工資款項，但「偉記」卻一直拖欠其外判商款項，亦沒有如期支付其聘用工人之工資。

新輝為體恤工人情況，已額外提出遠優於勞工法例要求的補償予受影響工人，而超過八成的求助工人已接受相關補償方案。然而，有小部份工人卻要求遠高於市價以倍數計的不合理補償，為顧及整體工人利益和公平，新輝對此未能接受。