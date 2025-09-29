澳門破歷來最大宗偷運大麻花拘3人　包括香港骨幹　擬運港遭截獲

澳門司警偵破一宗澳門歷來最大宗偷運大麻花案，檢逾3,177萬元澳門元（約3,100萬港元）大麻花，拘捕3名男子，當中包括一名33歲香港男子，為販毒集團骨幹成員，負責指揮2名「飛機豬」運毒。



澳門司警昨日發現兩名馬來西亞籍的疑犯各自入境，而該名骨幹則從後監視兩同夥。當各人領取行李後，司警即上前將3人截獲，在行李中檢獲重逾31公斤、值3,177萬元澳門元大麻花。根據澳門傳媒報道，不排除本案的販毒集團，與較早前另一宗大麻花偷運案件有關。



澳門司警拘捕3名男子，包括一名33歲香港男子，為集團骨幹。（司警教室影片截圖）

澳門司警發布記者會指，於昨日（28日）下午，在澳門機場作出部署，從一班於下午2時到達澳門的南韓出發航班中，識別出3名目標人士，他們各自先後提取寄艙行李後，現場的刑事偵查隊人員馬上採取行動，分別截查上述3名疑犯，在第一名疑犯行李箱內，檢獲16包以膠袋真空包裝，並裹上錫紙的懷疑大麻花，連包裝重約8975.4克，並在第二名疑犯的兩個行李箱內，共搜獲40包以膠袋真空包裹的懷疑大麻花，連包裝重約22,796.6克。

經澳門司警刑事技術廳進行緊急化驗後，證實為大麻花。今次行動，司警檢獲的毒品大麻花連同包裝，重約31,772克，價值約3,177萬澳門元，是澳門歷來接獲最大宗偷運大麻案件。

澳門司警檢獲3100萬澳門元的大麻花。（司警教室影片截圖）

調查發現，第一及二名被捕男子在馬來西亞受到販毒集團招攬，早前在泰國曼谷接收上述毒品行李箱後，在第三名被捕男子的帶領下，昨日共同乘搭飛機飛往南韓，隨即轉機進入澳門，並按計劃企圖立即將毒品偷運到香港。

根據澳門傳媒報道，三名被捕男子分別姓Cheong，23歲，馬來西亞籍，無業；姓Cheah，38歲，馬來西亞籍，報稱文員；姓尹，33歲，香港居民，無業，為集團骨幹。

司警又指，販毒集團上線向第一及第二名被捕男子承諾，事成之後每人會發放1萬馬來西亞令吉（即約18,500港元），作為販毒報酬。第三名被捕男子拒絕合作，拒配合司警調查。今次行動，除了成功阻截販毒集團將大批毒品經澳門中轉至鄰近地區外，亦都成功拘捕集團負責指揮的骨幹成員。司警指會繼續追緝與案件有關人士歸案。3名被捕男子涉觸犯不法販賣麻醉用品罪，稍後將移送檢察院偵辦。