三部門聯手葵青反非法加油　搗3地點檢$26萬柴油　4男將被檢控

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處及海關，今日（29日）上午於葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於青尚路搗破3個非法加油站，共檢獲約9,300公升柴油，市值約26萬元。



行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查4名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。



消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處及海關，今日（29日）上午於葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動。（消防處圖片）

消防處表示，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡，及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。