香園圍旅遊巴削頂｜司機入職一個月　乘客睹車頭有人彈起再跌落

現場消息指，旅遊巴司機入職一個月，相信首次前往香園圍口岸。車上乘客憶述事發經過指，旅遊巴突然「澎咗一下」撞到橋底，隨即向後溜後數米才停下，一名坐在車頭的女乘客更因撞擊而彈起再跌下，疑暈倒傷勢嚴重。乘客質疑司機出現疏忽，未有留意高度限制，形容直撼橋底「真係死得人多呀」！



旅遊巴車頭嚴重損毀，車頂遭削走及凹陷，擋風玻璃碎裂。(羅敏妍攝)

事發於今日（30日）中午12時11分，旅遊巴沿蓮麻坑路行駛，駛至香園圍口岸私家車停車場入口上斜橋面時，因車身過高，車頭直撼上方天橋底部。旅遊巴共有45人，13女2男在事故中受傷，分別送往威爾斯親王醫院、北區醫院及大埔那打素醫院，其中兩名68歲和77歲的婦人頸部受傷，其餘傷者擦傷。

涉事車輛相信錯駛入香園圍公路往私家車上落客區及私家車及電單車停車場的支路，該路段只限私家車駛入，設有2.4米高度限制，而旅遊巴高3.1米，車頂遭削走及凹陷，擋風玻璃碎裂。

乘客黃先生憶述事發經過表示，旅遊巴突然「澎咗一下」撞到橋底，隨即向後溜後數米才停下。他目擊一名坐在車頭的女乘客更因撞擊而彈起再跌下，疑暈倒傷勢嚴重。他又憶述，巴士撞擊橋底後玻璃碎裂，車廂內雖有乘客受傷，但無人混亂或尖叫，各人保持冷靜，旁邊親友則勸他不要隨便移動。

黃先生指，他與家人在團內共10人，包括其太太、團友的母親及團友的太太親友。太太因被眼鏡撞傷鼻樑，現需檢查；團友的母親則撞到腳部，未見出血，但亦需檢查；團友的太太則撞傷嘴部。

黃先生（右）憶述事發經過表示，旅遊巴突然「澎咗一下」撞到橋底，隨即向後溜後數米才停下。(羅敏妍攝)

他又質疑，司機出現疏忽，批評司機未有留意高度限制，「作為司機有咩可能睇唔到個牌，點解唔睇下高度過唔過到呢？」，形容這樣直撼橋底「真係死得人多呀！」現場消息指，旅遊巴司機入職一個月，相信首次前往香園圍口岸。

他指該旅行團團友來自廣州各地，於上周四（25日）從廣州出發，前往菲律賓旅遊6日，今日為最後一日，原定到蓮塘口岸後便解散，惟回程返港時遇上事故。意外後，部分團友需送院檢查，傷勢較輕者則先行返廣州。

另外有來自貴州的旅行團，也是經香港坐遊輪到菲律賓旅遊，回程時出意外。

香園圍口岸旅遊巴削頂，車上有來自貴州的旅行團，也是經香港坐遊輪到菲律賓旅遊，回程時出意外。（羅敏妍攝）

香園圍口岸旅遊巴誤入私家車支路，被橋墩削頂，釀成15人受傷，1人傷勢較嚴重。現場消息指，旅遊巴司機入職一個月，相信首次前往香園圍口岸。車上乘客憶述事發經過指，旅遊巴突然「澎咗一下」撞到橋底，隨即向後溜後數米才停下，一名坐在車頭的女乘客更因撞擊而彈起再跌下，疑暈倒傷勢嚴重。（馬耀文攝）

此路段一年內發生三次同類車頂撼橋底事故。今年4月23日，一輛密斗貨車沿斜路駛上香園圍私家車停車場時，疑貨斗過高，直撼上方天橋的底部；去年10月20日，一架旅遊巴駛至上址時同樣因車身過高直撼天橋底，事件中涉事男司機受傷送院治理。

旅遊巴擋風玻璃碎裂。(羅敏妍攝)

多架救護車到場協助救援。(羅敏妍攝)

涉事路段高度限制為2.4米，時速限制30公里。(羅敏妍攝)

現場為香園圍口岸私家車停車場入口上斜橋面。(馬耀文攝)

警方正調查意外原因。(馬耀文攝)

↓↓↓今年4月23日密斗貨車過高直撼天橋底↓↓↓



今年4月23日，貨車上斜時撞行人天橋橋底。（Facebook Bosco Chu圖片）

↓↓↓去年10月20日旅遊巴撼天橋爆車頂及大銀幕↓↓↓



去年10月20日，一架旅遊巴因車身過高，車頭直撼行人天橋。（是日快快-巴士即日相 / 張頌暉圖片）