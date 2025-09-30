「韋家幫」偷渡來港食大茶飯竊7屋　掠財$454萬　警拘4人一網打盡

新界北總區於9月底進行代號「帝聯」的大型反爆竊行動，以情報主導策略，針對村屋爆竊罪行，在新界多個地點展開高姿態陸空巡邏及執法行動。行動中，警方成功偵破一爆竊團夥，拘捕4名非法入境內地男子，涉嫌與7宗發生在香港仔、黃大仙、屯門、天水圍及元朗區的爆竊及處理贓物案件有關，涉及的失物總值約454萬港元，當中最大損失金額的一宗涉款350萬元。



警方發現案發時間主要在晚飯或凌晨，相信賊人曾在附近一帶觀察，俗稱「踩線」，尋找下手機會。據了解，被捕4男均來自廣西，同姓韋，是早年在內地惡名昭彰的「韋家幫」。



警方拘捕4名非法入境內地男子涉嫌爆竊及處理贓物。（警方圖片）

新界北總區情報組第一隊主管楊文迪高級督察則表示，「帝聯」行動由新界北總區刑事部協調和統籌，聯同新界北行動部、交通部、大埔、元朗、屯門、邊界警區，以及政府飛行服務隊展開跨部門聯合行動，作高姿態陸空巡邏。

新界北衝鋒隊利用無人機搜查崎嶇地形和偏僻山嶺。新界北總區快速應變部隊在叢林加強巡邏，搜查疑犯匿藏地點。機動部隊加強了在市區和鄉郊地區的巡邏。交通部及四個警區在高危時間設置路障，截查可疑人士和車輛。政府飛行服務隊派出直升機與警方進行高空巡邏和搜查，以達成全天候預防和執法的工作，保障市民生命和財產。

警方成功起回部分失物，包括一些首飾，並檢獲相信是疑犯用來撬開門窗的爆竊工具。（左朗星攝）

行動期間，警方亦就區內爆竊案件深入調查，掌握了犯人的逃走路線，並成功鎖定疑犯在元朗的藏匿地點。新界北總區重案組吳斯軒高級督察指出，今次行動中偵破的爆竊集團，涉嫌牽涉今年6月至9月期間共7宗爆竊案件，其中一宗發生在香港仔的爆竊案，涉及的失物總值更高達約350萬港元。

警方於昨日（29日）展開拘捕行動，以涉嫌爆竊、處理贓物以及非法入境的罪名，共拘捕了4名內地男子，年齡介乎24歲至32歲。在搜查過程中，警方成功起回部分失物，包括一些首飾，並檢獲相信是疑犯用來撬開門窗的爆竊工具。該4名被捕男子現正被扣留調查。

適逢國慶「黃金周」及中秋節假期將至，新界北總區會繼續進行「帝聯」反爆竊行動。今次7宗爆竊案件均發生在夜晚、住戶外出用膳或假期外出旅遊期間，當中有住戶因忘記關鎖門窗而讓犯人有機可乘。

警方呼籲市民，外出時應鎖好門窗，盡量避免在屋內存放貴重物品，並建議考慮安裝防盜系統及高質素的閉路電視。如發現任何可疑人物，請立即通知警方。

警方重申，爆竊（即入屋犯法罪）屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判監 14年。市民切勿以身試法。