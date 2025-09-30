新界北警聯社署推動多元社區家庭保護計劃　加強少數族裔家庭支援

由香港警務處新界北總區防止罪案辦公室聯同社會福利署保護家庭及兒童服務課（元朗）攜手推動的「多元社區家庭保護計劃」，今日（30日）正式啟動，並於元朗大會堂舉辦啟動禮。計劃旨在聯合警方與社會福利署的力量，加強對少數族裔家庭的支援與保護，預防家庭暴力，推動社區共融。



元朗區福利專員石陳麗樺、 新界北總區指揮官韋志達署理警務處助理處長、元朗民政事務專員胡天祐、元朗區少年警訊名譽會長會名譽會長Nadeem Hussain、立法會議員周浩鼎先生與一眾警方及社署代表進行開幕。（警方圖片）

「多元社區家庭保護計劃」從三大方向出發，包括推動社區參與：善用警方既有的社區警政策略，包括Project GEMSTONE（寶石計劃）、Project HIMALAYA（喜瑪拉雅計劃）及Project DIVERSITY（多元計劃），聯同少數族裔非政府組織，深入至本地少數族裔社群，將「向家暴說不」的訊息帶進社區。

提升專業文化敏感度：由少數族裔領袖及少數族裔警務人員，與社福界合作設計具文化敏感度的專業培訓課程，讓前線社工學習如何理解及尊重文化差異，打破隔閡，提升服務效能。

推行少數族裔家庭親子活動：元朗區內的綜合家庭服務中心，將推出一系列以少數族裔家庭為目標的親子活動，並透過警方的少數族裔社區網絡推動社群參與；社署人員透過互動與親身分享，教育社群識別暴力徵兆，並鼓勵他們勇敢求助。

社會福利署元朗區的綜合家庭服務中心將於2025年第四季，為少數族裔家庭舉辦的親子活動，包括親子薄餅製作工作坊、親子流體畫藝術工作坊、親子參觀香港文化博物館。

警方表示，「與社群共同推動警政」除了是警隊的策略方針，透過「多元社區家庭保護計劃」，警方將聯同社會福利署及各界夥伴，推動少數族裔社群參與 、加強業界文化敏感度培訓及優化宣傳教育三方面出發，建立保護網，讓少數族裔家庭感到被聆聽、被尊重、被支持，建立安全社區。