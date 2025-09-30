影片直擊｜嬰兒兩度遭女童長椅推落地狂喊　網傳：這女孩常跟BB玩

網上多個社交平台今日（30日）瘋傳影片，可見一名非華裔女童的身旁，分別有一名坐於長椅上的嬰兒、以及一名坐在嬰兒車上的幼童。坐在長椅的嬰兒不斷嚎哭，其間竟被女童從長椅上推落地。嬰兒墮地後，女童又扯起其左手，再掉落地上。其後女童又抱起嬰兒放回長椅，嬰兒卻向後翻倒、頭撼椅上，女童將其扶正後，竟再度將嬰兒推落地。拍片者爆粗驚呼：「黐X線！」



片段未有交代確實時間及地點，惟相關帖文指，「昨晚忽然聽到有BB喊，開窗睇吓咩事‥‥‥BB媽媽告訴我這個女孩經常跟她BB玩耍的，所以才信任她，最後希望這位BB吉人天相大步檻過，最後她媽媽說BB冇事，亦不想追究」。文中又指有通知保安員，對方指「呢啲經常發生」，但因為人工太低，故不會處理，報警只是浪費時間。事後有人留言指已經報警。



非華裔女童的身旁，分別有一名坐於長椅上的嬰兒、以及一名坐在嬰兒車上的幼童。（網上影片截圖）

片段引起網民熱議，一面倒認為必須報警，「BB應該受傷了！」、「有冇搞錯，同虐兒有咩分別？」、「BB媽媽已經係疏忽照顧！」、「媽媽居然唔追究？」、「就算幾信任都好，作為父母應該睇實自己小朋友！」亦有人認為拍片者應立即制止，「既然拍到片？點解唔大聲喝止先？睇到我心都離一離！」

相關帖文及影片在網上多個社交平台網傳。（網上截圖）

