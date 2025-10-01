車Cam｜灣仔四驅車停車場直出撞3車　網民：架車咁硬淨點解要讓

灣仔港灣徑今早（1日）發生車禍。網上有車cam流傳，一輛四驅車從華潤大廈停車場直出，欲左轉入港灣徑，其間攔腰猛撞一輛往銅鑼灣方向行駛、剛好經過停車場出入口的黑色Tesla私家車。四驅車餘勢未止，再撞向停泊路邊的一輛電單車及一輛貨Van。貨Van車尾被「直隊」撞凹，玻璃瞬間爆裂，碎片四濺，當時仍在駕駛座的貨Van司機因衝力而整個人傾前。



網上圖片可見，Tesla損毀嚴重，左邊後車門被撞至穿窿，而貨Van車尾凹陷，滿地碎片。有網友表示，四驅車「一賠四」，估計賠償金額高昂，指「停一停架車就唔洗傷銀包啦，呢家賠死」，又指四驅車夠「硬淨」，幾乎毫髮無損，笑稱：「4X4 （四驅車）果然係好車，完全唔傷」、「呢啲四驅車要直出先夠型，架車咁硬淨點解要讓」。亦有人著眼四驅車車頭的突出泵把，質疑為非法改裝。



一輛四驅車從華潤大廈停車場，駛出欲轉左港灣徑。（Facebook 馬路的事討論區 KaYu Lau）

警方於今早11時56分接獲上述交通意外的報案。意外中，兩人受傷，分別為Tesla的36歲姓劉男司機，及貨Van上一名40歲男乘客。兩人均報稱腰痛，惟不需要送院治理。

四驅車45歲姓劉男司機、貨Van的34歲姓曾男司機、41歲南亞裔鐵騎士，3人則無大礙。

客貨Van車尾凹陷，爆玻璃滿地碎片。（Facebook 馬路的事討論區 KaYu Lau）