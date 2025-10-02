西貢司機收$3.5萬當駁腳涉販毒被捕　警檢200磚可卡因值$1.46億

警方毒品調查科昨日（1日）在西貢執行反毒品行動，截查一輛客貨車，檢獲200公斤懷疑可卡因，市值約1.46億元，並拘捕一名31歲姓郭男司機，涉嫌販運危險藥物罪。被捕人疑收取約3.5萬元報酬，負責運送毒品，並懷疑是其中一個骨幹成員。警方正追查毒品的來源及販毒集團的主腦。



警方在西貢滘西新村附近一個咪錶停車場，截查一輛正在駛離車場的客貨車。（黃偉民攝）

探員在車尾箱找到10個尼龍袋，每袋裝有20磚懷疑可卡因，每磚約重1公斤。（警方提供圖片）

毒品調查科總督察湛耀光交代案情指，昨日（1日）早上毒品調查科探員在西貢一帶打擊販毒品活動，期間在西貢滘西新村附近一個咪錶停車場，截查一輛正在駛離車場的客貨車。探員在車尾箱找到10個尼龍袋，每袋裝有20磚懷疑可卡因，每磚約重1公斤。經點算後，警方檢獲共200磚可卡因，隨即以「販運危險藥物」的罪名，拘捕31歲姓郭男司機。被捕人報稱無業，現正被警方扣查。警方稍後將暫控他販運危險藥物罪，將於明日（3日）早上在觀塘裁判法院提堂。

經初步調查，警方相信有人受到販毒集團以金錢利誘，成為販毒活動中一個駁腳角色，協助集團販運1.46億元懷疑可卡因，以供本地市場之用。警方相信今次行動已成功阻止一批毒品流入市面，並會繼續追查毒品來源，務求以源頭堵截的方式打擊任何販毒活動。

毒品調查科警司關駿軒（左）及毒品調查科總督察湛耀光（右）交代案情。（黃偉民攝）

毒品調查科警司關駿軒表示，毒販費盡心思將毒品運出市面銷售圖利，以今次案件為例，毒販用多重不透光膠紙包裝毒品，再放入普通及粗糙的尼龍袋作掩飾，貌似廉價貨物。此外，毒販用較流行的客貨車嘗試將毒品轉移到另一個地方，以增加調查難度及逃避警方執法。

警方指，對任何形式的販毒行為都採取零容忍態度，毒販無論用盡方法掩藏罪行，警方都有能力及決心打擊販毒活動，並會繼續以情報主導的方式，從源頭打擊毒品，務求將毒販一網打盡。

警方提醒市民切勿貪小便宜，心存僥倖販毒，甘願成為販毒集團的傀儡或死士，最終成為階下之囚。 警方再次重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。