警葵青放蛇打擊白牌車　用「高德打車」召車拘兩Tesla男司機

新界南總區交通部進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車）的行動，今日（10月2日）派員喬裝乘客，在葵青區截獲兩輛Tesla私家車，拘捕兩名本地男司機（34及50歲），涉嫌「招攬他人乘坐以岀租或取酬方式載客的車輛」、「利用汽車作非法出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。



被捕50歲男子報稱無業、34歲男子任職監工，均獲准保釋，11月上旬向警方報到；涉案兩車則已被扣查作進一步檢驗。據了解，警方透過「高德打車」召車，有關車程分別由青衣區前往同區、 以及由葵涌出發前往青衣，兩程索價均40至50元。



新界南總區交通部執行及管制組高級督察廖偉倫交代案件。（黃學潤攝）

新界南總區交通部執行及管制組高級督察廖偉倫指，根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。

行動中，警方扣查兩輛Tesla。（黃學潤攝）