民安隊西貢破邊洲山嶺巡邏　聯漁護署救助暑熱不適行山客

適逢十一黃金周，不少內地旅客喜愛到本港行山，惟連日天氣酷熱。今日（3日）天文台酷熱天氣警告生效期間，民安隊執行西貢破邊洲防禦性山嶺巡邏任務，期間與漁護署合作處理遊客不適事件，陪同受助人士安全前往救護車接受治療，平安回家。相片可見，民安隊人員為行山客舉起雨傘遮蔭，並遞送食水。



民安隊亦指，雖然臨近中秋，天氣仍然炎熱，提醒市民千萬不要忽視高溫帶來的風險，行山客在出發前務必查閱天氣及路線資訊；攜帶足夠食水及防曬用品；結伴同行，切勿獨自冒險，若身體不適，應立即求助。



民安隊人員為行山客舉起雨傘遮蔭，並遞送食水。（Facebook Civil Aid Service 民眾安全服務隊）

另外，今日下午2時33分，有警員於西貢萬宜水庫東壩巡邏期間，發現一名14歲男童懷疑中暑，救援人員到場後，事主並無大礙，拒絕送院。

衞生署衞生防護中心提醒市民，應採取適當措施預防高溫引發的疾病，例如熱痙攣、熱衰竭和中暑。市民應適時補充水分，以防脫水，穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；保持室內空氣流通，例如打開窗戶；避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動；戶外活動最好安排在早上或下午較後時間進行，同時應帶備充足水分；及避免飲用含咖啡因的飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。