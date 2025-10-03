警東九龍總區與教育局辦國安教師講座　冀警學合作提高教育成效

香港警務處東九龍總區與教育局今日（3日）在東九龍警察總部，聯合舉辦「東九龍區國家安全教師發展講座」，教育局黃大仙、觀塘及西貢區的總學校發展主任，九龍城區、黃大仙區及觀塘區撲滅罪行委員會主席，以及近100名來自東九龍各院校的校長與教師參與，探討如何將國家安全教育有效融入教學實踐，達致警學協作推動國家安全教育。



警務處副處長（國家安全）簡啟恩致歡迎辭，感謝教育界同仁的積極參與，並強調國家安全教育是培養學生公民責任感與國家認同的重要途徑。（警方圖片）

警務處副處長（國家安全）簡啟恩在開幕致辭中強調，國家安全教育是培養學生公民責任感與國家認同的重要途徑，也是維護香港長期繁榮穩定的關鍵基石。教育工作者在培育學生國家安全意識方面擔當著不可或缺的角色，期待通過持續的警學合作，建立常態化交流機制，共同提升國家安全教育的教學成效，培育具備國家觀念、法治精神和愛國情懷的新一代。

香港法學交流基金會副主席（專業發展）吳英鵬大律師主講「香港特區憲制秩序與國家安全立法」。（警方圖片）

講座內容包括兩個專題演講。香港法學交流基金會副主席（專業發展）吳英鵬大律師以「香港特區憲制秩序與國家安全立法」為題，深入剖析《憲法》與《基本法》的關係，闡釋國家安全立法的法理基礎和現實意義。東九龍總區防止罪案辦公室主任潘以靖總督察則詳細介紹了「警務處國家安全教育參考套件」的特色與應用方式，該套件融合了教育界的專業意見，提供具體的教學案例和活動設計，協助教師將國家安全教育自然融入日常教學。

東九龍總區防止罪案辦公室主任潘以靖總督察向老師簡介「警務處國家安全教育參考套件」。（警方圖片）

警方表示，講座的成功舉辦，不僅體現了社會各界對國家安全的高度重視，更彰顯了「國家安全・人人有責」的社會共識。警方與教育局將繼續深化合作，透過定期舉辦專業發展活動、共建教學資源庫等多元方式，支持學校落實國家安全教育，共同築牢維護國家安全的教育防線。