跨部門桌上演練模擬安全事故　為十五運會和殘特奧會作準備

警務處行動部今日（3日）在警察總部舉辦跨部門全運會桌上演練，為即將舉行的第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會作好全面準備。警方表示，過去一年已順利完成十五運會及殘特奧會所有場地的跨部門反恐及重大事故演習。是次桌上演練亦總結過往演習及測試賽的經驗，集中優化競賽流程、強化安全保障措施，並為各比賽場地及相關賽事安排最後階段的測試及演練，確保各項安排更臻完善。



是次演練以模擬實際情境為基礎，重點針對十五運會及殘特奧會各項賽事及競賽場地中可能出現的安全事故及緊急情況，涵蓋運動員及技術官員的住宿及交通安排，還包括競賽流程、場館設施、服務支援及安全保障等多個範疇。參與部門及機構亦就應急處理方案、跨部門溝通機制及協同決策流程進行情境分析及應變預案討論，以加強在緊急情況下各持份者的應變能力和跨部門協作，務求在大型活動舉行期間保障全體市民及運動員安全。

是次演練獲17個政府政策局／部門、紀律部隊及相關機構響應，合共派出逾300名代表參與，包括全國運動會香港賽區統籌辦公室、全國運動會香港賽區義工隊、保安局緊急事故支援組、消防處、入境事務處、香港海關、運輸署、香港天文台、海事處、數字政策辦公室、醫院管理局、民眾安全服務隊、醫療輔助隊、香港聖約翰救護機構、香港志願者協會、義務工作發展局及港鐵公司等。

警方表示，警務處將與各持份者保持緊密聯繫，做好風險管理以及實地保安工作，確保十五運會及殘特奧會安全順利舉行。