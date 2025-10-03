首7月1.9萬宗科技罪案　警狩網運動揭九成參與機構存網絡安全漏洞

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、網絡安全漏洞檢測公司Cyberbay以及個人資料私隱專員公署合辦、為期8周的第三屆「狩網運動」，今日（3日）舉行閉幕禮及頒獎禮。本屆共有185間機構參與，透過AI技術及網絡安全專才合作，共發現223個漏洞，較去年增加近1.5倍，其中3%屬嚴重漏洞，1%為高風險漏洞，逾九成參與機構存在漏洞。55間在測試中積極修補系統漏洞，並展現良好網絡安全意識的機構獲頒電子獎章，以表揚他們為打造安全數碼環境所作出的努力。



香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、網絡安全漏洞檢測公司Cyberbay以及個人資料私隱專員公署合辦、為期8周的第三屆「狩網運動」今日（3日）舉行閉幕禮及頒獎禮。（警方圖片）

根據警方數據，2025年首7個月錄得19,080宗科技罪案，雖按年輕微下跌1%，但總體仍處於高水平，涉及經濟損失達36.4億港元，按年增加18%。其中24宗為入侵系統案件，按年減少逾三成半，損失約4,000萬元；勒索軟件攻擊則有26宗，數字與去年相若，惟未有受害公司向黑客支付贖金。

「狩網運動2025」於今年7至8月連續八星期進行，透過網絡漏洞檢測，協助參與機構了解自身網絡安全狀況，並進一步提供免費的一對一專業諮詢服務，建立更堅固的防禦體系。本屆共有185間機構參與，按年上升兩成，其中約四成為初創或中小型企業，兩成屬非牟利團體或公營機構，參與機構涵蓋金融、科技、旅遊、醫療、教育及製造等行業。

本屆活動透過AI技術及網絡安全專才合作，共發現223個漏洞，較去年增加近1.5倍，其中3%屬嚴重漏洞，1%為高風險漏洞，逾九成參與機構存在漏洞。91名本地數碼專才參與協助企業撰寫漏洞報告及修復建議，參與機構平均獲得多項整改建議，其中一半屬高風險優先改善項目，例如加強客戶資料保護、保障業務帳戶及防範釣魚電郵。參與企業在接獲報告後，可透過Cyberbay平台進行重新檢測，平均兩周即可完成修復。

隨着保障個人資料私隱與網絡安全的關係日益密切，警方本年度再次邀請個人資料私隱專員公署擔任策略合作夥伴。公署數據顯示，資料外洩事故近年有上升趨勢。公署在2025年首8個月接獲151宗資料外洩事故通報，較去年同期上升約8%，當中55宗涉及黑客入侵，佔整體資料外洩事故通報的36%，所佔比例屬所有資料外洩事故種類之首。公署會繼續透過多方面的宣傳及教育工作，包括機構內部培訓講座及研討會等，協助企業提升其保障數據安全的能力。

首7個月本港科技罪案數案約1.9萬宗。（警方圖片）

警方表示，「狩網運動2025」有助企業全面檢視自身網絡防禦，安全專才亦可累積實戰經驗，提升專業水平。未來「狩網運動」 將擴大觸及面讓更多不同機構參與，以推動企業系統流動檢測服務全面普及，為香港建設更安全的數碼網絡環境。