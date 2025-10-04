元朗新潭路凌志撼燈柱　揭18歲男揸大膽車兼販毒等　友人同被捕

今日（4日）凌晨3時42分，警方接獲巿民報案，指在元朗新潭路壆圍發現一輛白色私家車懷疑發生交通意外，車頭毀爛，車尾擱在行人路花槽，安全氣袋彈出，同時有燈柱損毀。警員到場截獲兩名分別18歲及22歲的男子，均沒有受傷，但在車上及其身上搜出28粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈、62包共重55克懷疑冰毒、118包共重31克懷疑可卡因、4克懷疑大麻花及及145包共重131克懷疑氯胺酮，市值共約9萬元。



消息指，18歲姓鄧男子為凌志的司機，據知有黑幫勝和背景。當時他駕車在上址失控自炒後，致電22歲姓黃男子到場接送，黃男遂駕駛一輛比亞迪私家車到場。剛巧有警方衝鋒車經過，見到兩男登上比亞迪私家車，神色有異，遂截停二人，並發現鄧男身上及凌志車內有大量毒品，該車輛亦未獲授權而被取用。

凌志車頭嚴重損毀，左前胎甩脫。

凌志私家車在新潭路失事，其友人則駕駛比亞迪私家車來接送。

現場所見，涉案凌志私家車車頭毀爛，擋風玻璃碎裂，左前胎甩脫，旁邊停泊著一輛比亞迪私家車。警方經初步調查後，18歲鄧男機涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「不小心駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕；另22歲黃男則涉嫌「販運危險藥物」，雙雙被捕。案件交由邊界警區重案組跟進。