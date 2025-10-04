有片︱鑽石山站六旬漢向女顧客砸蛋糕起飛腳　驚動港鐵職員及警方

港鐵鑽石山站昨日（3日）晚上有人在大堂大吵大鬧，並疑似向麵包店女顧客施襲。由讀者提供影片可見，一名年約60歲的男子在站內一間麵包店前指罵一名女子，並兩次用物件砸向她。另一條片亦拍攝到他肆意咆哮，向同一名女子起飛腳，幸沒有踢中。



事件驚動港鐵職員了解，並有警員到場，經調查相信該男子為精神紊亂人士，將他送院檢查。

男子激動拿起物件砸向短髮女。（讀者提供影片截圖）

第一條影片中，六旬漢在站內一間麵包店前指罵一名短髮女子，對方撓手回嘴。男子激動地拿起物件砸向她，再到蛋糕櫃拿罐裝飲料；短髮女受驚退到一旁。

男子突然回頭，再拿起一個盒用力扔向短髮女，並繼續指罵，吵鬧完即拿起自己的膠袋，喝着飲料轉身離開。短髮女連忙喝止：「拉佢，拉住佢，佢掉我呀！」有港鐵職員上前截着男子。

片中可見該男子眼神迷糊，走近職員。職員即大喊4次：「唔好咁近！」男子繼續胡言亂語，高聲大叫。

另一條片可見男子被3名港鐵職員包圍，短髮女在遠方呼喊：「唔好畀佢走，佢真係打傷咗我！」男子聞言放下飲料及膠袋，一面咆哮，一面跑向短髮女並「起飛腳」。

短髮女打電話疑似報警：「有人打我呀！我喺鑽石山地鐵站，我喺鑽石山地鐵站有人打我呀！」事件引來多人圍觀。港鐵職員繼續勸阻男子，他卻不為所動，逕自蹲在地上在膠袋內找尋物件，影片到此結束。

《香港01》就事件向警方查詢，警方稱昨日晚上9時13分，鑽石山港鐵站一間麵包店的女顧客報案，指一名年約60歲男子在大堂疑醉酒鬧事，向人掟蛋糕並施襲。人員接報到場，男子還在掉物件，事件經了解後將該名68歲吳姓男子送院檢查，案件列「發現精神紊亂人士」，無人被捕。