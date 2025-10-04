警辦嘉年華宣揚愛護動物　周一鳴： 喚起市民對動物權益的關注

警務處「動物守護・社區大使」計劃主辦的「寵愛一世紀 傳承護動 Chill兩Day」嘉年華，今日（4日）在灣仔合和中心舉行開幕禮。適逢世界動物日100周年，活動旨在喚起大眾對動物福利的關注，共同宣揚「守護動物、尊重生命」的信息。



警務處處長周一鳴在開幕禮致辭時表示，動物是人類的忠實夥伴，但社會上仍不時發生虐待動物、疏忽照顧等令人痛心的事件。是次活動不單向市民傳遞保護動物的重要信息，更希望喚起更多市民對動物權益的關注，與警隊並肩攜手，共同打擊殘酷對待動物的行為 。警隊未來將進一步加強與各界的協作 ，透過教育、宣傳、情報搜集和執法，致力鞏固一個對動物更關愛共融的社會氛圍 。



（警方圖片）

活動上，周一鳴亦主持「動物守護・社區大使」委任及嘉許禮，向由六大總區的社區領袖及大使頒發嘉許狀，表揚他們長期在社區推動動物保護工作的貢獻；同時向香港城市大學獸醫學生代表頒發「動物守護學長」委任狀，表揚及鼓勵他們以專業知識在校園推動動物護理教育。

當日亦舉行守護之星卸任和委任儀式。自2021年起參與社區教育工作的第一代守護之星警犬Sunny與Zander正式退役，並於典禮上獲頒「指揮官嘉許狀」，以表揚牠們多年來的貢獻。新一代守護之星警犬Goofy與Happy於現場嘉賓與市民見證下接棒，承傳守護使命，將繼續走進社區宣揚關愛動物的訊息。

一連兩日的嘉年華設有多個人寵互動區，包括全港首個人寵繩索大挑戰、香港城市大學提供的貓狗健康檢查服務、中小學寵愛閣展示區、寵物科技互動攤位、以及流浪貓狗領養專區。明日（5日）舉行的「真人圖書館」活動將邀請4位異寵及鸚鵡專家攜同愛寵現身說法，分享與動物共處的點滴與動人故事，讓公眾從生活細節中重新認識人與動物之間的深厚情感與連結。